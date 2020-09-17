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    AIT前副處長 台灣女婿傅德恩將任美駐中代辦

    美國駐中國大使布蘭斯塔德將於10月卸任返美，將由副手傅德恩（見圖）出任駐中國臨時代辦。（資料照）

    美國駐中國大使布蘭斯塔德將於10月卸任返美，將由副手傅德恩（見圖）出任駐中國臨時代辦。（資料照）

    2020/09/17 22:56

    〔中央社〕現任美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）將於10月卸任返美，他今天主持任內最後一場記者會時證實，將由副手傅德恩（Rob Forden）出任駐中國臨時代辦。

    根據美國駐中國大使館官網公開資料，傅德恩有近30年的駐外經歷，2002至2005年曾任美國在台協會（AIT）高雄分處處長，2015至2018年擔任AIT台北辦事處副處長，2018年7月赴北京擔任駐中國使團副團長。

    此外，資料也提到，傅德恩的夫人紀惠娟（Jasmine Forden）來自台灣，兩人育有二女一子。

    根據美國駐華大使館官方微博，布蘭斯塔德今天在記者會上宣布了傅德恩將出任代辦的消息。

    布蘭斯塔德表示，美中關係這是世界上最重要的關係。過去3年多，在重設和重新平衡美中關係上，已經取得了重大進展，但還有很多工作要做。

    他說，美方想要有個以公平對等為基礎，以結果為導向，具有建設性的雙邊關係。儘管疫情帶來了挑戰，但美國在第一階段貿易協議的所有層面都與中國有良好的接觸。

    布蘭斯塔德表示，如果美中繼續遵循這一路線圖，將會在兩國都看到有意義、可衡量並且積極的變化。

    他也提到，美國依然致力於推進印度－太平洋地區的和平及安全，敦促包含中國在內的所有國家尊重國際法，包括南海航行自由，也會繼續對台灣海峽的安全及穩定做出貢獻，美方持續呼籲兩岸雙方以和平對話的方式接觸。

    布蘭斯塔德並重申，美國並不尋求圍堵中國，而是想看到中國繁榮，作為一個全球體系具有建設性的支持方。美中有共同責任，重設這段重要關係，讓它可以對等、公平，且可持續，這將確保兩國和全世界的穩定。

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