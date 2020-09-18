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    曾被習視為「老朋友」！美駐中大使：中國要對疫情負責

    美駐中大使布蘭斯塔德（右）過去與中國領導人習近平（左）關係不錯。圖為2012年時任中國國家副主席習近平與時任愛荷華州州長布蘭斯塔德在晚宴上舉杯。（美聯社檔案照）

    美駐中大使布蘭斯塔德（右）過去與中國領導人習近平（左）關係不錯。圖為2012年時任中國國家副主席習近平與時任愛荷華州州長布蘭斯塔德在晚宴上舉杯。（美聯社檔案照）

    2020/09/18 19:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美中關係緊張之際，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）宣布即將離任，投下震撼彈。外媒報導，被中國國家主席習近平稱作「老朋友」的布蘭斯塔德，今（18）日受訪時，公開支持美國總統川普的論述，認為中國應對病毒大流行負起責任。

    根據《CNN》報導，布蘭斯塔德今（18）日表示，中國應該為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情負起責任，並補充道：「中國政府掩蓋了這件事，甚至懲罰初期揭露疫情的醫生。」呼應了美國總統川普的說法。

    布蘭斯塔德也譴責中國引導局勢走向緊張，破壞與美國的雙邊關係。

    綜合媒體報導，布蘭斯塔德1980年代就認識習近平，習近平也稱呼布蘭斯塔德是「老朋友」；習近平2012年以中國副領導人身分訪問美國時，還與布蘭斯塔德會面。

    布蘭斯塔德2017年被任命為美駐中大使，受到中國政府的歡迎，中國外交部發言人陸慷也公開讚他是「中國人民的老朋友」。

    但近年美中貿易戰開打，兩國關係轉趨緊張，布蘭斯塔德也出面批評中國政府對新疆和香港的迫害。本月9日，布蘭斯塔德寫了一篇指責中國剝削美國的文章，遭中共黨媒「人民日報」拒登；美國駐中國大使館在微博刊登全文，隨即遭到刪除。

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