曾被習視為「老朋友」！美駐中大使：中國要對疫情負責
〔即時新聞／綜合報導〕美中關係緊張之際，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）宣布即將離任，投下震撼彈。外媒報導，被中國國家主席習近平稱作「老朋友」的布蘭斯塔德，今（18）日受訪時，公開支持美國總統川普的論述，認為中國應對病毒大流行負起責任。
根據《CNN》報導，布蘭斯塔德今（18）日表示，中國應該為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情負起責任，並補充道：「中國政府掩蓋了這件事，甚至懲罰初期揭露疫情的醫生。」呼應了美國總統川普的說法。
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布蘭斯塔德也譴責中國引導局勢走向緊張，破壞與美國的雙邊關係。
綜合媒體報導，布蘭斯塔德1980年代就認識習近平，習近平也稱呼布蘭斯塔德是「老朋友」；習近平2012年以中國副領導人身分訪問美國時，還與布蘭斯塔德會面。
布蘭斯塔德2017年被任命為美駐中大使，受到中國政府的歡迎，中國外交部發言人陸慷也公開讚他是「中國人民的老朋友」。
但近年美中貿易戰開打，兩國關係轉趨緊張，布蘭斯塔德也出面批評中國政府對新疆和香港的迫害。本月9日，布蘭斯塔德寫了一篇指責中國剝削美國的文章，遭中共黨媒「人民日報」拒登；美國駐中國大使館在微博刊登全文，隨即遭到刪除。
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