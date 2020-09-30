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    男友手機發現異性訊息 女子怒煮開水「川燙雞雞」

    新加坡一名50歲女子札里娜懷疑男友搞外遇，一氣之下將滾燙的開水淋在對方下體。示意圖。（法新社）

    新加坡一名50歲女子札里娜懷疑男友搞外遇，一氣之下將滾燙的開水淋在對方下體。示意圖。（法新社）

    2020/09/30 21:11

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名50歲女子札里娜（Zareena Begum P A M Basheer Ahamed）懷疑男友搞外遇，一氣之下將滾燙的開水淋在對方下體，導致男子身上12%的面積2到3度的灼傷，被依以過熱物質導致他人傷害罪告上法庭，她於28日被判罪名成立。

    綜合外媒報導，札里娜與男子於2006年開始交往，儘管當時男子有一段婚姻，札里娜還是一心想要嫁給他。11年感情之中，兩人分分合合，2015年時，札里娜開始懷疑男友與另名女子有染，不過一直苦無證據。

    2017年7月札里娜邀請男友到家中約會，在男友入睡後，她拿起了對方的手機，看見了另一個女人發給他的訊息。這成為了壓倒她的最後一根稻草，隨即走進廚房煮了一壺熱水，並朝著被害人的腹股溝狠狠淋了下去。

    札里娜表示此事件是個意外，當時她正在煮熱水，男友走進廚房與她發生爭執，伸手拉水壺才會發生此意外。不過，治療男子的醫師表示，根據燙傷的部位判斷，事件發生當下，男方應該是倒臥的。

    男子表示，事後札里娜還對他冷嘲熱諷，要他去找新女友給他「呼呼」。他總共住院26天，而且有將近六個月時間他都無法工作。

    法院將在下個月判決，根據法律，她可能被判處終身監禁或最高15年的有期徒刑。

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