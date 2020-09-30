印度19歲女「賤民」遭4男輪暴亡 警沒收遺體強行火化

一名出身「賤民」階級的19歲女子日前遭4名男子性侵重傷，昨日在醫院不治，這起悲劇點燃印度社會怒火，不少民眾今上街抗議。（路透）

2020/09/30 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度雖已廢除種姓制度，但仍頻傳低種姓者遭迫害事件。一名出身「賤民」階級的19歲女子日前遭4名男子性侵重傷，昨日在醫院不治，遺體返鄉後卻遭警方沒收，違反家屬意見直接火化，讓此事引發的社會怒火又進一步升溫。

《法新社》報導，據受害者家屬和警方表示，這名19歲女子2週前遭4名男子輪暴，身受重傷，週二在新德里醫院死亡。這起事件曝光後點燃印度社會怒火，不少較激進民眾當晚到醫院外抗議示威，爆發警民衝突。據報，4名攻擊者已被捕。

請繼續往下閱讀...

受害女子的遺體週二晚間在大批人員護送回到北方邦北部的村莊，她的家屬告訴當地媒體，遺體到達哈特拉斯（Hathras）的村莊後遭警方扣押，並且在親屬和村民的抵制下，遺體在半夜遭強行火化。

多名受害者親屬不滿遺體在今（30）日凌晨3時火化，稱他們希望遺體放在家中一段時間，讓其他親屬可以前去致意。警方則未對強行火化一事提供解釋。

《印度快報》（Indian Express）表示，受害者的哥哥說，「我們懇求他們讓我們最後一次送她回家，但他們並不理會我們」。親屬稱，警方隨後下令火化，親友被迫參加。但警方否認指控，稱火化是在家人的同意下進行的。

這起悲劇在印度引發軒然大波，許多人在社群媒體上發聲譴責。一名出身賤民階級的活動家阿札德（Chandrashekhar Azad）帶領示威者要求對加害者判處死刑，已遭警方拘捕。德里和北方邦首府勒克瑙（Lucknow）今日也有抗議活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法