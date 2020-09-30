無視歐盟最後通牒 英國《內部市場法》三讀通過進上議院

即便連主推法案的英國首相強森（見圖）都坦言《內部市場法》違反國際法，但英國國會下議院仍在今天以340票優勢通過《內部市場法》的三讀立法程序。（歐新社）

2020/09/30 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕就在歐盟與英國針對脫歐後的貿易協議進入最後一周的談判時，英國下議院今天（30日）無視歐盟的最後通牒，以340票對256票正式三讀通過連自己都認為違反國際法的爭議法案《內部市場法》（Internal Market Bill），接下來將提交與上議院做最後的審議；歐盟曾在9月時警告，若英國國會在今天之前沒有把違反脫歐協議的條款撤掉，就會把英國告上法院。

綜合媒體報導，即便連主推法案的英國首相強森都坦言《內部市場法》違反國際法，北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）也在9月初向下議院報告稱，「《內部市場法》確實以非常具體的方式部分違反國際法」，保守黨內也有反對的聲音出現，但英國國會下議院仍在今天以340票優勢通過《內部市場法》的三讀立法程序。

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雖然含前首相梅伊（Theresa May）在內有20多名保守黨議員反對《內部市場法》，但多數在今天的投票中僅投棄權票，只有2名保守黨議員投下反對票；英國內閣辦公室大臣戈夫（Michael Gove）強調，《內部市場法》對英國4個構成國之間的貿易穩定至關重要，蘇格蘭親獨立議員的強烈反對不過是「危言聳聽」。

然而《內部市場法》挑戰國際法的行為仍引起外國擔憂，美國總統川普特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，《內部市場法》可能導致北愛爾蘭的《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement，又稱《貝爾法斯特協議》）的北愛自治條款「岌岌可危」，但遭英國政府駁斥；目前主要的在野黨工黨的影子商業大臣米勒班（Ed Miliband）則指出，「如果連川普政府都開始對英國在遵守國際協議與國際法方面表達質疑，那表示你麻煩大了」。

目前《內部市場法》將送交上議院進行最後的審議，雖然在上議院仍面臨反對，但還是有望在數週內正式立法成功；歐盟有位發言人表示，布魯塞爾（歐盟總部）將在幾天後「做出回應」。

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