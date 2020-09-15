為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    凌駕脫歐協議又違反國際法 英國爭議「內部市場法案」通過二讀

    英國保守黨首相強森（見圖）近日推行的《內部市場法案》，在昨天（14日）下午以340票比263票通過二讀。（法新社）

    英國保守黨首相強森（見圖）近日推行的《內部市場法案》，在昨天（14日）下午以340票比263票通過二讀。（法新社）

    2020/09/16 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨首相強森（Boris Johnson）近日推動的《內部市場法案》（Internal Market Bill），恐被視為藐視國際法，並違反脫歐協議達成的部分內容，有5位前首相齊聲反對，但仍在昨天（14日）下午以340票比263票通過二讀，接下來將交付下議院司法委員會審議；有多位政治人物與外交官警告一但真的通過，可能使英國的信譽破產，更危及英國在全世界的地位。

    綜合外媒報導，距離英國脫歐大限只剩3個多月，強森近期推出備受爭議的《內部市場法案》竟在下議院驚險過關，明目張膽違反國際法，不僅讓歐盟傻眼，反對黨及外交官也出聲反對，更讓更有多達5位前首相反對強森一意孤行，其中，卡麥隆（David Cameron）、梅伊（Theresa May）及梅傑（John Major）3人還是保守黨自家的前首相。

    由於英國與歐盟簽署的脫歐協議中指出，若是英國最終仍無法與歐盟談成新的貿易協議，北愛爾蘭在英國脫歐後仍會繼續遵守部分的歐盟市場規定，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭出現實質的陸上「硬邊界」；然而《內部市場法案》卻規定，英國各個組成地區，不論英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭，在英國脫歐後仍能維持英國市場內部的「統一且無縫」的貿易，直接凌駕脫歐協議，不僅違反國際法，更使英國陷入「信譽破產」及損害英國國際地位。

    英國前駐美大使達羅奇（Kim Darroch）也警告，若《內部市場法案》真的通過完整的立法程序，不僅傷及英國的國際聲譽與地位甚鉅，未來也沒有國家願意跟英國簽署協議了，「這件事是我職業生涯中發生最離譜的事」。

    目前該法案在二讀通過後，預計將交付下院司法委員會進行審議，但有多名保守黨議員揚言「若法案不進行修正，就會在接下來的表決倒戈」，且因為保守黨在上議院並未占多數，未來若挺進上議院審議時也會進行激烈的攻防戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    強森推新法案恐違反脫歐協議 3名同黨前英相出聲反對
    2020/09/14 23:57

    強森推新法案恐違反脫歐協議 3名同黨前英相出聲反對
    脫歐後首例！英國及日本大致達成貿易協議
    2020/09/11 19:05

    脫歐後首例！英國及日本大致達成貿易協議

    經驗不夠的小資族瘋傳的投資法「存基金」
    希望與英國盡快達成經貿協議 歐盟：需確保公平競爭
    2020/09/08 10:00

    希望與英國盡快達成經貿協議 歐盟：需確保公平競爭
    英歐貿易談判陷僵局 強森給出最後期限10月15日
    2020/09/07 11:22

    英歐貿易談判陷僵局 強森給出最後期限10月15日

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    批英「脫歐還想跟以前一樣」 歐盟談判代表：要的比哪國都多
    2020/06/11 22:56

    批英「脫歐還想跟以前一樣」 歐盟談判代表：要的比哪國都多
    英國即將脫歐 強森盼循加國「現貨」模式與歐盟自由貿易
    2020/01/31 23:07

    英國即將脫歐 強森盼循加國「現貨」模式與歐盟自由貿易
    國際今日熱門
    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士
    2020/09/15 06:05

    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流
    2020/09/15 05:56

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流

    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機
    2020/09/15 05:57

    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機 影片

    才剛擁吻！中國男子喊「去死吧」推孕妻下山崖
    2020/09/15 01:19

    才剛擁吻！中國男子喊「去死吧」推孕妻下山崖

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播