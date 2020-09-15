凌駕脫歐協議又違反國際法 英國爭議「內部市場法案」通過二讀

英國保守黨首相強森（見圖）近日推行的《內部市場法案》，在昨天（14日）下午以340票比263票通過二讀。（法新社）

2020/09/16 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨首相強森（Boris Johnson）近日推動的《內部市場法案》（Internal Market Bill），恐被視為藐視國際法，並違反脫歐協議達成的部分內容，有5位前首相齊聲反對，但仍在昨天（14日）下午以340票比263票通過二讀，接下來將交付下議院司法委員會審議；有多位政治人物與外交官警告一但真的通過，可能使英國的信譽破產，更危及英國在全世界的地位。

綜合外媒報導，距離英國脫歐大限只剩3個多月，強森近期推出備受爭議的《內部市場法案》竟在下議院驚險過關，明目張膽違反國際法，不僅讓歐盟傻眼，反對黨及外交官也出聲反對，更讓更有多達5位前首相反對強森一意孤行，其中，卡麥隆（David Cameron）、梅伊（Theresa May）及梅傑（John Major）3人還是保守黨自家的前首相。

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由於英國與歐盟簽署的脫歐協議中指出，若是英國最終仍無法與歐盟談成新的貿易協議，北愛爾蘭在英國脫歐後仍會繼續遵守部分的歐盟市場規定，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭出現實質的陸上「硬邊界」；然而《內部市場法案》卻規定，英國各個組成地區，不論英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭，在英國脫歐後仍能維持英國市場內部的「統一且無縫」的貿易，直接凌駕脫歐協議，不僅違反國際法，更使英國陷入「信譽破產」及損害英國國際地位。

英國前駐美大使達羅奇（Kim Darroch）也警告，若《內部市場法案》真的通過完整的立法程序，不僅傷及英國的國際聲譽與地位甚鉅，未來也沒有國家願意跟英國簽署協議了，「這件事是我職業生涯中發生最離譜的事」。

目前該法案在二讀通過後，預計將交付下院司法委員會進行審議，但有多名保守黨議員揚言「若法案不進行修正，就會在接下來的表決倒戈」，且因為保守黨在上議院並未占多數，未來若挺進上議院審議時也會進行激烈的攻防戰。

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