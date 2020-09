妻子和4孩遭卡車撞死！他路過事故現場一看秒崩潰

2020/09/30 15:33

〔即時新聞/綜合報導〕美國堪薩斯州韋厄拉(Viola)於上週五(25日)發生一起令人心碎的意外,男子傑夫·威廉姆斯(Jeff Williams)突然接到好友的電話,提及住家附近發生車禍,他到現場關心意外發現,倒在血泊中的竟然是自己外出購物的家人,妻子諾埃爾(Jessica Noel)與4名孩子緊急送醫後皆不治身亡。

根據《太陽報》報導,32歲的諾埃爾當時開著休旅車載著4名子女外出購物,不料卻在路上遭到違規衝出的卡車狠狠撞擊,諾埃爾與10歲的阿奈亞(Anaiah)、4歲的杰弗瑞(Jeffrey)、1歲的漢克(Hank),以及才4個月大的馬克(Mack)緊急送醫後皆不治身亡。

報導提到,威廉姆斯(Jeff Williams)下班後帶著10歲的布魯克林(Brooklyn)回家,卻沒有看到妻子和其他孩子,正要聯絡他們的時候,卻接到朋友打來的電話,提到住家附近發生車禍,他到現場關心卻意外發現倒在血泊中的竟然是自己的家人,悲痛不已。據悉,肇事卡車司機並未受到嚴重傷害,相關的調查仍在進行中,目前威廉姆斯家正發起募款,希望能籌措到5名家人的醫療費和喪葬費。

This mother and 4 of her 5 children were killed in a horrific car collision in Kansas leaving her husband and 1 child behind. I can’t imagine the pain this father and child our in. GoFundMe was started to help with the funeral and medical. Please help! https://t.co/yBTcEfFQiL