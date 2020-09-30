妻子和4孩遭卡車撞死！他路過事故現場一看秒崩潰

一名男子到家附近的事故現場關心時，意外發現受重傷的是自己的妻子和4個孩子。（圖擷取自推特）

2020/09/30 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州韋厄拉（Viola）於上週五（25日）發生一起令人心碎的意外，男子傑夫·威廉姆斯（Jeff Williams）突然接到好友的電話，提及住家附近發生車禍，他到現場關心意外發現，倒在血泊中的竟然是自己外出購物的家人，妻子諾埃爾（Jessica Noel）與4名孩子緊急送醫後皆不治身亡。

根據《太陽報》報導，32歲的諾埃爾當時開著休旅車載著4名子女外出購物，不料卻在路上遭到違規衝出的卡車狠狠撞擊，諾埃爾與10歲的阿奈亞（Anaiah）、4歲的杰弗瑞（Jeffrey）、1歲的漢克（Hank），以及才4個月大的馬克（Mack）緊急送醫後皆不治身亡。

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報導提到，威廉姆斯（Jeff Williams）下班後帶著10歲的布魯克林（Brooklyn）回家，卻沒有看到妻子和其他孩子，正要聯絡他們的時候，卻接到朋友打來的電話，提到住家附近發生車禍，他到現場關心卻意外發現倒在血泊中的竟然是自己的家人，悲痛不已。據悉，肇事卡車司機並未受到嚴重傷害，相關的調查仍在進行中，目前威廉姆斯家正發起募款，希望能籌措到5名家人的醫療費和喪葬費。

This mother and 4 of her 5 children were killed in a horrific car collision in Kansas leaving her husband and 1 child behind. I can’t imagine the pain this father and child our in. GoFundMe was started to help with the funeral and medical. Please help! https://t.co/yBTcEfFQiL — James Thompson （@JamesThompsonKS） September 28, 2020

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