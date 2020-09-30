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    軍情動態》英國最新「守護者」無人機首飛成功 將成皇家空軍新主力

    英國最新「守護者」RG Mk1無人機25日在美國加州完成首飛，將成為未來英國皇家空軍的無人機主戰力，圖為英國「守護者」無人機。（擷取自英國國防部官網）

    英國最新「守護者」RG Mk1無人機25日在美國加州完成首飛，將成為未來英國皇家空軍的無人機主戰力，圖為英國「守護者」無人機。（擷取自英國國防部官網）

    2020/09/30 14:31

    〔即時新聞／綜合報導〕英國最新「守護者」RG Mk1（Protector RG Mk1）無人機25日在美國加州完成首飛，將成為未來英國皇家空軍的無人機主戰力，這架無人機是英國版的MQ-9B「海上衛士」大型無人機，而7月英國才與「守護者」無人機製造商通用原子公司（GA-ASI）簽訂合約，下訂採購3架「守護者」無人機。

    綜合外媒報導，英國「守護者」無人機25日在通用原子公司人員監控下，於美國加州成功完成首飛，預期未來能夠更進一步深入各種環境，而首架「守護者」無人機在通用原子公司內部被稱為UK 1，這架也是英國下訂3架的其中1架，預計2021年暑期會交付給英國，並於2024年中期正式服役。

    外媒指出，英國國防部長奎因（Jeremy Quin）說，「英國『守護者』無人機首飛是機隊突破性發展中令人振奮及鼓舞的一步，隨著射程和續航能力提高、情偵監及武器能力的增強、天氣適應能力的增強，英國未來在應對威脅上，將透過『守護者』無人機獲取重要情報並起到威嚇的關鍵作用」。

    英國與通用原子公司7月簽訂的合約價值接近6500萬英鎊（約為新台幣24億元），未來將被英國廣泛應用在情報、監視、目標捕獲和偵察（ISTAR）上，將取代英國皇家空軍原本在阿富汗區域所使用的「收割者」無人機，部署至中東區域、包含敘利亞及伊拉克等地。

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