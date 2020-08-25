軍情動態》劍指俄羅斯 美軍B-52轟炸機機隊重返歐洲

美國已部署6架B-52轟炸機至英國，並和挪威空軍進行飛行訓練，對北約組織的主要對手俄羅斯釋放明確的訊號。（照片取自美軍駐歐司令部）

2020-08-25 11:34:16

〔即時新聞／綜合報導〕美軍戰略轟炸機近期除了在印太地區頻繁活動外，也沒忘記老盟友歐洲。美國已部署6架B-52「同溫層堡壘」轟炸機至英國，並和盟友進行飛行訓練，對北約組織的主要對手俄羅斯釋放明確的訊號。

根據美軍和北約新聞稿，來自美國北達科他州明諾特空軍基地第5轟炸聯隊的6架B-52轟炸機，已在22日抵達英國皇家空軍的費爾福德基地，在接下來的幾天與北約盟友及合作夥伴進行飛行訓練。

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美空軍駐歐非司令部司令瑞吉恩上將表示，此次為「非常積極」的部署行動，顯示出美軍迅速反應的能力；北約發言人則歡迎此次部署，稱其履行了美國對北約和歐洲長久的安全承諾。

挪威皇家空軍24日在推特公布了6架B-52轟炸機挪威F-16戰鬥機共同飛行的畫面，但沒有透露具體的時間或地點。自2018年以來，美國與北約盟友及合作夥伴進行了超過200架次的「轟炸機特遣隊」任務。今年6月，B-52轟炸機與來自19個北約盟友及合作夥伴的3000名軍事人員，共同參加了波羅的海上最大的年度聯合演習「BALTOPS」。

6 American B-52 Stratofortress bombers trained together with Norwegian fighters. pic.twitter.com/jSWjVTngz7 — Luftforsvaret （@Luftforsvaret） August 24, 2020

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