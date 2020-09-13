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    軍情動態》傳擬封存所有戰車 英國防大臣出面否認

    英國軍方傳出擬封存所有的「挑戰者2型」主戰車和「戰士」步兵戰鬥車。對此，英國國防大臣華勒斯否認，但承認會裁撤一些軍備，將經費轉往網絡、太空和其他領域。圖為挑戰者2型戰車。（歐新社）

    英國軍方傳出擬封存所有的「挑戰者2型」主戰車和「戰士」步兵戰鬥車。對此，英國國防大臣華勒斯否認，但承認會裁撤一些軍備，將經費轉往網絡、太空和其他領域。圖為挑戰者2型戰車。（歐新社）

    2020/09/13 14:34

    〔即時新聞／綜合報導〕英國軍方傳出擬封存所有的「挑戰者2型」主戰車和「戰士」步兵戰鬥車，引發內部激辯。對此，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）否認要封存所有戰車，但承認會裁撤一些軍備，將經費轉往網絡、太空和其他領域。

    根據《BBC》報導，英國陸軍現役的227輛「挑戰者2型」主戰車和388輛「戰士」步兵戰鬥車久未升級，戰力過時，而為了因應未來戰場的轉變，英國傳出考慮封存所有戰車，將升級經費改投入發展網路、太空領域，以及陸航和特戰等快速反應部隊。

    對此，正在出訪中東的華勒斯表示，英國不會報廢陸軍所有的戰車，並且不會放棄升級，但華勒斯指出，政府仍會削減一些沒有發揮作用，以及對手具有優勢的裝備，來擴大投資陸軍、皇家海軍和皇家空軍的新裝備。

    華勒斯強調，英國將確保擁有一支為21世紀量身打造的軍隊，並履行對北約和其他地區的義務。華勒斯說，英國需要應付遠程火砲和無人機的威脅，俄羅斯最近已將其用於摧毀烏克蘭的重裝甲部隊。

    《泰唔士報》國防記者費雪（Lucy Fisher）在推特表示，據消息人士透露，英國可能會維持最低限度56輛戰車組成1個團，但華勒斯手中沒有一個具體數字。

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