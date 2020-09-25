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    軍情動態》14架F35登伊莉莎白航艦 創英軍40年來最強艦載機兵力

    英國皇家空軍和美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機同時登上英國航空母艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）。（圖擷取自HMS Queen Elizabeth推特）

    英國皇家空軍和美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機同時登上英國航空母艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）。（圖擷取自HMS Queen Elizabeth推特）

    2020/09/25 10:27

    〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家空軍和美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機同時登上英國航空母艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth），艦載機總數達14架F-35B與8架直升機，創下英國航空母艦自1983年以來最大規模航空兵力，「伊麗莎白女王號」將前往蘇格蘭東北海域與盟友進行聯合演習。

    綜合媒體報導，英國皇家空軍第617「水壩剋星」中隊，以及美國陸戰隊VMFA-211「威克島復仇者」中隊的F-35B戰鬥機一起登上「伊麗莎白女王號」，將與7艘英軍驅逐艦、護衛艦和輔助艦，以及其它支援部隊一起組成航艦打擊群，在10月到達蘇格蘭東北海域參加「聯合戰士」（Joint Warrior）軍演，進行水面和空中作戰演習。

    英軍強調，這是自1983年秋季「赫密士號」（HMS Hermes）載運22架「海獵鷹」戰機與10架「海王」直升機參與演習以來，英國航空母艦擁有的最大規模艦載兵力。

    「伊麗莎白女王號」是英國海軍迄今最大的軍艦，可以搭載多達40架飛機，並能在1分鐘之內將4架戰鬥機從機庫轉移到飛行甲板上。

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