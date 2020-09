軍情動態》14架F35登伊莉莎白航艦 創英軍40年來最強艦載機兵力

2020/09/25 10:27

〔即時新聞/綜合報導〕英國皇家空軍和美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機同時登上英國航空母艦「伊麗莎白女王號」(HMS Queen Elizabeth),艦載機總數達14架F-35B與8架直升機,創下英國航空母艦自1983年以來最大規模航空兵力,「伊麗莎白女王號」將前往蘇格蘭東北海域與盟友進行聯合演習。

綜合媒體報導,英國皇家空軍第617「水壩剋星」中隊,以及美國陸戰隊VMFA-211「威克島復仇者」中隊的F-35B戰鬥機一起登上「伊麗莎白女王號」,將與7艘英軍驅逐艦、護衛艦和輔助艦,以及其它支援部隊一起組成航艦打擊群,在10月到達蘇格蘭東北海域參加「聯合戰士」(Joint Warrior)軍演,進行水面和空中作戰演習。

英軍強調,這是自1983年秋季「赫密士號」(HMS Hermes)載運22架「海獵鷹」戰機與10架「海王」直升機參與演習以來,英國航空母艦擁有的最大規模艦載兵力。

「伊麗莎白女王號」是英國海軍迄今最大的軍艦,可以搭載多達40架飛機,並能在1分鐘之內將4架戰鬥機從機庫轉移到飛行甲板上。

???? F-35B stealth jets from the RAF and @USMC have embarked HMS Queen Elizabeth as she prepares to take her place at the heart of a UK-led NATO Carrier Strike Group. #WeAreNATO



Here's the moment they touched down: ???? pic.twitter.com/Twac1KWohg