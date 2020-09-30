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    美大選辯論》川普會分身？辯論會期間推特連發嗆拜登

    美國總統大選首場辯論過程中相當混亂，美國總統川普及競爭對手拜登多次打斷對方陳述。（彭博）

    美國總統大選首場辯論過程中相當混亂，美國總統川普及競爭對手拜登多次打斷對方陳述。（彭博）

    2020/09/30 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國首場總統電視辯論會，於台灣時間週三（30日）上午9點登場，不過辯論過程中相當混亂，美國總統川普及競爭對手拜登多次打斷對方陳述，主持人華勒斯（Chris Wallace）多次介入才讓辯論能夠進行下去，川普在台上打得火熱，其推特也在這段時間持續發文攻擊拜登。

    2020年美國首場總統電視辯論會登場，川普在辯論過程中頻頻攻擊拜登，甚至多次打斷拜登發言，主持人華勒斯被迫介入制止，拜登也忍不住嗆川普說「你可以閉嘴嗎？」而川普在台上針對拜登時，其推特也同步發文攻擊對手。

    川普推特每隔幾秒或幾分鐘就PO文，大多為短片，內容與辯論會上的爭論點同步，對於拜登言論更為辛辣，包含直接在推特上嗆「喬想把我們國家關閉，我想保持開放」、「如果我們在疫情處理上聽拜登的話，幾百萬人已經死亡」、「我當47個月總統所做的事情比拜登過去47年所做的還要多！」

    川普辯論會與推特同步，令人驚訝難道川普會分身？其實這些推文的大部分都有標註「來自川普競選團隊」。

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