美大選辯論》川普會分身？辯論會期間推特連發嗆拜登

2020/09/30 10:39

〔即時新聞/綜合報導〕2020年美國首場總統電視辯論會,於台灣時間週三(30日)上午9點登場,不過辯論過程中相當混亂,美國總統川普及競爭對手拜登多次打斷對方陳述,主持人華勒斯(Chris Wallace)多次介入才讓辯論能夠進行下去,川普在台上打得火熱,其推特也在這段時間持續發文攻擊拜登。

2020年美國首場總統電視辯論會登場,川普在辯論過程中頻頻攻擊拜登,甚至多次打斷拜登發言,主持人華勒斯被迫介入制止,拜登也忍不住嗆川普說「你可以閉嘴嗎?」而川普在台上針對拜登時,其推特也同步發文攻擊對手。

川普推特每隔幾秒或幾分鐘就PO文,大多為短片,內容與辯論會上的爭論點同步,對於拜登言論更為辛辣,包含直接在推特上嗆「喬想把我們國家關閉,我想保持開放」、「如果我們在疫情處理上聽拜登的話,幾百萬人已經死亡」、「我當47個月總統所做的事情比拜登過去47年所做的還要多!」

川普辯論會與推特同步,令人驚訝難道川普會分身?其實這些推文的大部分都有標註「來自川普競選團隊」。

I did more in 47 months as President than Joe Biden did in 47 years! pic.twitter.com/Qa7U3pKxtE