教廷捍衛延長梵中協議 強調無涉建立外交關係

2020/09/30 00:39

〔中央社〕教廷正尋求延長和中國政府間的主教任命臨時協議，遭到外界批評，包括美國國務卿蓬佩奧。在蓬佩奧到訪前，梵蒂岡今天首度正式回應外界反對聲浪，強調協議未涉及建立外交關係。

美聯社報導，教廷發言人托尼耶里（Andrea Tornielli）今天發表聲明，承認和北京達成延長協議有困難，但強調協商已有有限正面結果。他並重申，這份協議只涵蓋主教任命部分，而未涉及與中國政府建立政治或外交關係。

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2018年達成的梵中協議，目的為了整合中國境內兩派天主教會，一派是北京承認的教會，一派是忠於羅馬教廷的地下教會。協議內容包括新主教任命程序及承認7名中國主教身分。

但蓬佩奧（Mike Pompeo）18日在美國宗教雜誌「最重要的事」（First Things）發表長文指出，梵中協議已過了2年，顯然未讓中國天主教徒免於中共蹂躪，遑論中共對基督徒、藏傳佛教徒、法輪功學員和其他宗教信徒的殘酷迫害。

蓬佩奧還表示，10月期滿的梵中協議可能延長，但「現在中國人民比以往更需要教廷的道德見證和權威，以支持中國的宗教信徒」。

蓬佩奧將於明天抵達梵蒂岡，預計出席一場宗教自由會議，梵中協議的主要擘畫者教廷國務院長和外交部長也將與會。但香港南華早報今天引述義大利媒體報導，教廷已取消教宗方濟各（Pope Francis）與蓬佩奧的會面。

托尼耶里的聲明寫道：「臨時協議僅只處理主教任命程序。這對於延續教會生命是關鍵問題，且對於中國天主教會和教宗及全球各地主教間維持基本交流，這也是基本問題。」

托尼耶里還引述教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）的說法，表示儘管爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，造成延長梵中協議的協商工作更加困難，但仍值得這麼做。

他表示：「雖然疫情造成近幾個月聯繫受阻，但持續出現有限的正面結果，暗示協議將可能繼續在一段期限內實行。」

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