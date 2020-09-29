不只游泳！中國擊劍16強不比賽比體能 2大世界冠軍淘汰

去年進行的擊劍世錦賽，由許安琪、林聲、朱明葉、孫一文所組成的女子重劍中國隊，在決賽中擊敗俄羅斯隊奪冠。（法新社）

2020/09/29 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國舉行2020年游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽，以體能測試優於游泳預賽成績之上，爆冷淘汰一票紀錄保持人及奧運得牌名將，引發爭議，有網友發現不只游泳，連擊劍比賽的淘汰賽也不直接比試，直接用體能測試分高下。

綜合中國媒體報導，2020年中國游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽，官方將體能測試，凌駕於游泳預賽成績之上，爆冷淘汰一票紀錄保持人及奧運得牌名將，包含女子100公尺仰式的里約奧運會銅牌「洪荒之力」傅園慧、打破寧澤濤保持7年之久的全國紀錄的余賀新、刷新自己亞洲紀錄的王簡嘉禾等人，全都敗了加考的「田徑測驗」，離譜決策引爆各界熱議。

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不料除了游泳以外，連擊劍比賽也出現如此滑稽狀況，28日在中國所舉辦的擊劍2019-2020賽季冠軍賽南京站，女子重劍個人賽16強賽，不進行比賽，只進行體能測試再依體能成績決定8強，2名2019年世錦賽女子重劍團體冠軍成員孫一文、林聲因此無緣8強。

同為冠軍成員之一，但因傷無法參賽而擔任教練的許安琪無奈表示，其實大家都看到孫一文、林聲打得還不錯的，但老運動員傷病比較多，體能測試跟年輕隊員比的話，肯定是不如年輕運動員的。

去年進行的世錦賽女重團體上，由林聲、孫一文、許安琪和朱明葉組成的中國隊，在決賽中擊敗俄羅斯隊奪冠。

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