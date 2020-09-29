為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍無人機部隊臂章曝光 中國官媒跳腳撂狠話

    臂章圖案顯示一架死神無人機在紅色中國版圖之上，上方還有骷髏拿着鐮刀的死神角色。（翻攝自美國《空軍》雜誌）

    臂章圖案顯示一架死神無人機在紅色中國版圖之上，上方還有骷髏拿着鐮刀的死神角色。（翻攝自美國《空軍》雜誌）

    2020/09/29 16:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《空軍》雜誌9月24日報導，美軍無人機部隊在西海岸參與的一場多軍種聯合的演習行動，照片顯示，美軍無人機部隊佩戴的臂章上出現了紅色中國地圖剪影，這個剪影上疊加著MQ-9「死神」（Reaper， 又譯「收割者」無人機。中國官媒《環球時報》指控這是「極其囂張的挑釁」，更狠嗆，若美軍在南海挑起衝突，中國將毫不留情擊落來犯美軍戰機，無論是無人機還是有人機。

    《空軍》雜誌報導，MQ-9無人機部隊參與演習部分名為「敏捷死神2020」（Agile Reaper 2020），參演人員軍服上都貼有特製臂章，圖案顯示一架死神無人機在紅色中國版圖之上，上方還有骷髏拿着鐮刀的死神角色。

    《環球時報》29日凌晨發表社論提到，美國空軍上一次把一個國家地圖印到臂章上還是越南戰爭時候的事情，印上中國地圖，美軍顯然要藉此傳遞強烈信號。

    對於美國國務院抨擊中國在南沙群島的行動是挑釁的軍事行動，以及現在照片暴露出美軍制服上印上中國地圖，《環時》指出，必須給美方嚴厲警告：「動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價」。

    《環時》狠嗆，中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，無論它們是無人機，還是有人駕駛的。如果那些飛機對中國島礁造成了實際損失，中方就將打擊那些飛機起飛的平台和基地。如果華盛頓非要試試運氣，那麼中國軍隊和中國人民一定會接受挑戰，並且奉陪到底。

    MQ-9「死神」無人機演練攻擊島礁，演習人員臂章上有中國地圖，被認為劍指中國。（翻攝自美國《空軍》雜誌）

    MQ-9「死神」無人機演練攻擊島礁，演習人員臂章上有中國地圖，被認為劍指中國。（翻攝自美國《空軍》雜誌）

    MQ-9死神無人機。（美聯社）

    MQ-9死神無人機。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    若拜登當選 諾獎得主克魯曼：照樣對中強硬 但非訴諸貿易關稅
    2020/09/29 12:13

    若拜登當選 諾獎得主克魯曼：照樣對中強硬 但非訴諸貿易關稅
    美中21世紀新冷戰 德官員：歐美須團結對抗中國
    2020/09/29 00:02

    美中21世紀新冷戰 德官員：歐美須團結對抗中國

    中華電信5G饗宴 獨家VR直播金鐘獎
    讓中國人接觸自由世界！柯拉克訪柏林圍牆：習近平拆網路長城吧
    2020/09/28 18:50

    讓中國人接觸自由世界！柯拉克訪柏林圍牆：習近平拆網路長城吧
    「美中三公報」是聲明非條約 美學者：《台灣關係法》最重要
    2020/09/27 23:55

    「美中三公報」是聲明非條約 美學者：《台灣關係法》最重要
    國際今日熱門
    聯合國籲亞美尼亞、亞塞拜然停戰 美俄法要求雙方恢復談判
    2020/09/28 18:05

    聯合國籲亞美尼亞、亞塞拜然停戰 美俄法要求雙方恢復談判

    高加索地區衝突加劇 亞美尼亞控土耳其派4千士兵助亞塞拜然
    2020/09/28 17:21

    高加索地區衝突加劇 亞美尼亞控土耳其派4千士兵助亞塞拜然

    讓中國人接觸自由世界！柯拉克訪柏林圍牆：習近平拆網路長城吧
    2020/09/28 18:50

    讓中國人接觸自由世界！柯拉克訪柏林圍牆：習近平拆網路長城吧

    武漢肺炎》中國疫苗有疑慮卻急著接種 紐約時報：一場豪賭
    2020/09/28 19:47

    武漢肺炎》中國疫苗有疑慮卻急著接種 紐約時報：一場豪賭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播