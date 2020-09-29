美軍無人機部隊臂章曝光 中國官媒跳腳撂狠話

臂章圖案顯示一架死神無人機在紅色中國版圖之上，上方還有骷髏拿着鐮刀的死神角色。（翻攝自美國《空軍》雜誌）

2020/09/29 16:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《空軍》雜誌9月24日報導，美軍無人機部隊在西海岸參與的一場多軍種聯合的演習行動，照片顯示，美軍無人機部隊佩戴的臂章上出現了紅色中國地圖剪影，這個剪影上疊加著MQ-9「死神」（Reaper， 又譯「收割者」無人機。中國官媒《環球時報》指控這是「極其囂張的挑釁」，更狠嗆，若美軍在南海挑起衝突，中國將毫不留情擊落來犯美軍戰機，無論是無人機還是有人機。

《空軍》雜誌報導，MQ-9無人機部隊參與演習部分名為「敏捷死神2020」（Agile Reaper 2020），參演人員軍服上都貼有特製臂章，圖案顯示一架死神無人機在紅色中國版圖之上，上方還有骷髏拿着鐮刀的死神角色。

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《環球時報》29日凌晨發表社論提到，美國空軍上一次把一個國家地圖印到臂章上還是越南戰爭時候的事情，印上中國地圖，美軍顯然要藉此傳遞強烈信號。

對於美國國務院抨擊中國在南沙群島的行動是挑釁的軍事行動，以及現在照片暴露出美軍制服上印上中國地圖，《環時》指出，必須給美方嚴厲警告：「動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價」。

《環時》狠嗆，中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，無論它們是無人機，還是有人駕駛的。如果那些飛機對中國島礁造成了實際損失，中方就將打擊那些飛機起飛的平台和基地。如果華盛頓非要試試運氣，那麼中國軍隊和中國人民一定會接受挑戰，並且奉陪到底。

MQ-9「死神」無人機演練攻擊島礁，演習人員臂章上有中國地圖，被認為劍指中國。（翻攝自美國《空軍》雜誌）

MQ-9死神無人機。（美聯社）

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