中國審查制度下 編輯嘆出版太難

中國當地出版編輯透露，現在有多重出版禁忌，且有時候紅線不明，出好書越來越難，因為選書越來越保守。（歐新社資料照）

2020/09/28 23:59

〔中央社〕法國經濟學家皮凱提新書無法在中國出版，只是反映出中國審查制度的冰山一角。當地編輯表示，現在有多重出版禁忌，且有時候紅線不明，出好書越來越難，因為選書越來越保守。

外媒報導，皮凱提（Thomas Piketty）的新書「資本與意識形態」（Capital and Ideology）去年問世後，至今無法在中國出版，因為中國的中信出版集團要求刪除書中關於中國不平等問題的所有內容，但皮凱提拒絕。

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一名資深編輯告訴中央社記者，根據中國圖書銷售監測系統「開卷」，按照慣例其數據的兩倍較接近真實的銷售量，以此來看，皮凱提前一本著作「21世紀資本論」在中國賣了約40萬本。他放棄在中國出版新書，意味著放棄龐大的市場。

這名資深編輯肯定皮凱提拒絕修改的行動，「因為要保住觀點和論據」。但她同時憂心，皮凱提向外媒公布透過法國出版社和中方編輯溝通的內容，可能會讓這名編輯受到懲處。

對於從國外引進的翻譯書，該如何處理敏感內容，3名在上海的編輯受訪時說，很多國外作者能夠預期並理解中國出版商會調整敏感內容，但實務上編輯們也有不同的應對方式，力求在逼仄的出版環境中，讓書問世並盡量不激怒作者。

他們不約而同提到了「弱化翻譯」的做法，運用翻譯的自由度，將強烈的語氣替換成比較中性或弱化的語氣，但「意思不變」。對於這種做法，一名編輯說：「這個行業有很多挫折，總是要想辦法解決問題。」

在業界較為資深的編輯則表示，如果需要刪改，也不會刪掉整個章節，因為要顧慮作者感受。她說，版權代理公司的角色非常重要，它們居中斡旋溝通，「主要是說服作者」。

根據這3名編輯提供的資訊，好書越來越少，原因之一就是審核制度越來越嚴格，大家選書趨於保守。即使選定的書，印刷前在社內就要經過初審、二審、終審三關，有些視內容需要還要找外部審查，一本書能否誕生有很多不確定性。

當前，出版社主管口頭告知他們的出版禁忌包括：美國作者的書不要出，與宗教相關的書也要小心。其他與中國近代史、特別是文革相關的書籍，則本來就是審查重點。

據了解，曾經有一本關於印度的書，因為描寫了種姓制度下的賤民，出版社高層建議要先給宗教相關部門審核；還有一本和蘇聯時期共產主義建築美學有關的書，也因為外審而耽擱了一、兩年，至今仍不確定能否出版。

除了出版審查，最近有關「豆瓣讀書」的新聞再一次打擊編輯們。

社群平台「豆瓣讀書」是中國眾多編輯行銷新書的重要管道，但是9月4日晚上，豆瓣讀書突然宣布，因為網信部門要求，自夜間12時到10月3日夜間12時，期間內每本書的圖書條目建立、評分和評論功能都暫停使用。後來評分禁令又延長到10月9日。

「那一晚，我想全國的編輯都在加班把新書條目建上豆瓣吧！」受訪的編輯說。這件事，讓許多在當前出版環境下已經備受挫折的編輯感到更加沮喪。

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