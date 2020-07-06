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    寒蟬效應！香港爆眼教師要出書 《致自由》連遭3廠商拒印

    香港警方強力執行香港版國安法，連出版品都開始自我審查。圖為香港鎮暴警察在街頭布陣準備驅散示威群眾。（路透檔案照）

    香港警方強力執行香港版國安法，連出版品都開始自我審查。圖為香港鎮暴警察在街頭布陣準備驅散示威群眾。（路透檔案照）

    2020-07-06 19:49:04

    〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動從去年6月爆發至今無數參與者遭受打壓，在「港版國安法」頒布後處境每況愈下，去年遭警方鎮壓時射傷右眼的通識教師楊子俊指稱，原定這個月要出版《致自由─香港抗爭一年紀實》一書，5月接洽印刷廠時卻接連被3家拒印。

    根據《立場新聞》報導，香港版國安法恐已發揮箝制出版自由的效果；楊子俊說，長期合作的出版商疑因政治原因不願出版，另外2間印刷廠商拒印理由為「題材敏感」，最後終於找到願意印製的廠商，但對方的條件是「匿名處理」。

    他認為，不少創作因怕觸及國安法，開始「自我審查」，修改、刪除「光復香港，時代革命」等「禁語」，這本《致自由》出版後可能也會被認定觸犯港版國安法，不少書中具名的受訪者都講到敏感字詞，因此工作團隊正想辦法找出最佳方案，目前尚未得出結論。

    他強調，不願見到這本書因更動內容而失去原貌，但目前還沒有出版品觸法的案例，因此沒有前例可循；也有獨立出版社指出，類似事件過去也發生在其他作者身上，在香港國安法生效後，這種現象只怕少不了，當年銅鑼灣書店是因為一本書談及習近平才會出事，現在連「光復香港，時代革命」都不能說了。

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