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    中國公民記者張展拒認罪 續絕食抗爭

    中國公民記者張展（見圖）被控「尋釁滋事罪」一案即將開庭，張展的辯護律師表示，張展案最快10月開庭，將為她作無罪辯護，而張展目前還在絕食抗爭中。（圖擷取自Youtube＿張展）

    中國公民記者張展（見圖）被控「尋釁滋事罪」一案即將開庭，張展的辯護律師表示，張展案最快10月開庭，將為她作無罪辯護，而張展目前還在絕食抗爭中。（圖擷取自Youtube＿張展）

    2020/09/28 23:27

    〔中央社〕中國公民記者張展被控「尋釁滋事罪」一案即將開庭，美國自由亞洲電台今天報導，張展的辯護律師表示，張展案最快10月開庭，將為她作無罪辯護，而張展目前還在絕食抗爭中。

    據報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，37歲的張展2月中旬從上海前往疫情重災區湖北武漢，並以自媒體形式發表當地疫情患者家屬、醫院就診患者等情況。

    5月中旬，當局以涉嫌尋釁滋事罪逮捕張展；8月下旬，案件移送檢察院審查起訴；本月18日移送上海市浦東新區法院審理。

    自由亞洲電台引述張展委託的辯護律師聞宇說，他上午到看守所會見了張展，「張展很瘦，她還在絕食」。

    聞宇說，張展承認在網上發表的言論，但不認為這些言論違法，因此將為張展作無罪辯護，「這個（網絡言論）屬於言論自由，到時候作無罪辯護」。

    中國人權律師團成員、律師陳建剛表示，在中國當前形勢下，他對張展案不感到樂觀，「張展被指控的犯罪事實，其實就是因為張展在湖北武漢對外傳遞了一些武漢的真實情況，談了一些她在武漢的個人感想，這顯然是無罪的，即便是按照中國的法律也是無罪的。這個案件現在已經到了法院，張展很快就會被送進監獄」。

    張展畢業於西南財經大學金融系並取得碩士學位；2010年離開家鄉赴上海。

    報導說，張展曾任律師，期間在網上發表針砭時弊的文章而遭報復，無法正常執業。

    張展被捕引發中國海內外人士關注並發起聯署簽名，要求當局放人。

    報導說，有網民最近在網上發起聲援張展的簽名活動，截至目前已有300多人簽名。

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