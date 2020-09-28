亞洲惡鄰！《CNN》指習近平上台後…這「4地」成衝突熱點

美媒《CNN》指出中國國家主席習近平自上任後，不斷宣示主權，挑釁鄰國，使中國在亞洲各地埋下戰爭火種。（美聯社）

2020/09/28 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國近幾年與鄰國關係緊張，對立衝突事件頻傳。美媒《CNN》指出，自中國國家主席習近平2012年上台後，毫不掩飾其霸權企圖，不斷在聲稱擁有主權的地區展開一連串挑釁舉動，甚至屢屢打破協定，使中國在亞洲各地埋下戰爭火種，並指在習近平今年擴編軍事預算的情況下，這4個地方恐成衝突引爆關鍵。

根據《CNN》報導，自從習近平2012年執政後，亟欲鞏固中國的霸權地位，積極推動攻擊性外交政策，並頻繁地在爭議地帶，以強硬的手段「維護主權」，使鄰近各國氣炸抗議，光中國宣稱擁有整個「南海」主權，並偷建人工島以做軍事用途，就招來至少6國抗議，包括菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、汶萊和台灣。接著，文中列出在習近平今年指示擴編軍事預算，國安利益優先的情況下，最有可能爆發激烈衝突的４個地區。

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內文表示，台灣因國共內戰的歷史背景、政治因素成為可能衝突點，雖然兩岸分離70多年，且台灣也從未被中國共產黨政府統治過，但中國卻始終聲稱台灣是中國的一部分，更不斷透過外交、經貿及軍事手段對台灣施壓，而習近平上任後明確表明他想統一台灣的野心，近期的官媒也將多場解放軍軍演形容為「攻打台灣的演練」，在中美關係緊張的局勢下，也加劇侵略威脅。

而日本、印度也分別因為釣魚台、邊境地帶主權問題和中國交惡，中印兩國甚至有士兵因此傷亡，雙方立場堅定、難談和，而最後一個可能衝突點，則是「香港」。

雖然中國擁有香港主權，但根據先前的中英協議，香港享有高度自治，並有自己的司法、政治體系和獨立的貨幣，香港主權移交時，中國官方也承諾過50年不變，但港人普遍覺得北京不斷侵蝕其自由權利，而去年的「送中條例」成導火線，爆發大規模抗議，而北京隨後強推《港區國安法》給予香港自由重擊，使多領袖逃往海外。

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