可惡！無視武肺禁令連續開50人狂歡趴 美國男子被判入獄

美國馬里蘭州男子無視州長的集會禁令，竟連續舉辦2次50人狂歡趴。圖為在疫情下執勤的美國警察。（路透）

2020/09/27 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕害人害己！美國馬里蘭州42歲男子邁爾斯（Shawn Myers），在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行之下無視州長霍根（Larry Hogan）發布的集會禁令，竟連續舉辦2次50人狂歡趴，目前他已被法官判處1年有期徒刑。

據《ABC》報導，馬里蘭州查爾斯郡檢察官辦公室指出，3月22日，警方接獲通報指稱邁爾斯在住處開趴，派員前往後赫然發現裡面差不多有50人。當警察告知他已違反禁令時，邁爾斯竟然還和執勤人員爭論，最後才同意解散派對。

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然而，3月27日邁爾斯又再度開趴，而且同樣有50多人參與，這次他強硬聲稱自己和客人們有權聚會，邁爾斯還叫參與派對的民眾留下來，完全沒在管州長霍根的禁令和現場警察的解散要求。

檢方表示，警察當時曾試圖和邁爾斯溝通，但對方不願配合，只得出手將他逮捕。檢方還說，等到邁爾斯坐牢1年獲釋後，還需要接受3年的觀察期。

據了解，馬里蘭州的武漢肺炎確診患者超過12萬2000人，其中至少3772人死亡。

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