為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    揚言「不會買該死的口罩」 美國男子參加泳池趴確診3天就病逝

    得年37歲的美國俄亥俄州男子羅斯，生前相當排斥戴口罩。（翻攝自臉書）

    得年37歲的美國俄亥俄州男子羅斯，生前相當排斥戴口罩。（翻攝自臉書）

    2020-07-13 21:01:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，但依然有很多人堅決不戴口罩。俄亥俄州一名男子十分排斥戴口罩，還曾在臉書揚言「不會買該死的口罩」，而且疫情期間仍繼續參加派對、上酒吧，結果確診感染武漢肺炎，短短3天就一命歸西！

    綜合外媒報道，37歲男子羅斯（Richard Rose）是反口罩人士，疫情發生後，一直在網路上強調自己不會買口罩、戴口罩，並認為戴口罩是「炒作」，他認為電視上充斥武肺的假消息和新聞，充滿負能量，他也將口罩比擬為穆斯林的布面紗。

    臉書上更可見他多次打卡參加派對和聚會，例如去酒吧和朋友喝酒、遊船河及泳池趴。其中從6月的一張泳池趴照片可見，參加者眾多，而且都沒有人戴上口罩。

    7月1日，他在臉書宣佈自己在過去數日病得很重，並有武肺症狀，並相信是參加泳池趴時感染的。結果當日下午，他便收到自己確診的消息，需要隔離14日。有網友問他感染後有什麼感覺，他表示「幾乎無法呼吸」，2日沒睡過覺。結果，他於7月4日逝世。

    這一切發生的太快，羅斯的家人和朋友們震驚到完全無法相信，更讓他們難以接受的是，羅斯去世後，網友們開始對他各種冷嘲熱諷，紛紛指責及留下刻薄的留言：「多麼諷刺」、「你想我尊重這個垃圾？」、「世界上最危險的事，是真誠的無知，以及勤奮的愚庸」。也有人對此事表示遺憾，希望大家引以為鑑，記得戴口罩。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    羅斯6月間仍全程沒戴口罩，參加泳池趴。（翻攝自臉書）

    羅斯6月間仍全程沒戴口罩，參加泳池趴。（翻攝自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》美密西根湖數百人狂歡 多人確診無法追蹤接觸史
    2020-07-13 09:39

    武漢肺炎》美密西根湖數百人狂歡 多人確診無法追蹤接觸史
    玩水也要戴口罩！ 南韓海雲台海灘違規遊客最重罰7萬
    2020-07-12 14:22

    玩水也要戴口罩！ 南韓海雲台海灘違規遊客最重罰7萬
    富蘭克林推AI機器人理財5折優惠

    富蘭克林推AI機器人理財5折優惠
    參加武漢肺炎派對後確診 美30歲男子病逝前遺言：我錯了
    2020-07-12 10:10

    參加武漢肺炎派對後確診 美30歲男子病逝前遺言：我錯了
    美國疫情居高不下 比爾蓋茲：不懂為何不戴口罩
    2020-07-03 09:13

    美國疫情居高不下 比爾蓋茲：不懂為何不戴口罩
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    翻轉習慣！美國民調顯示 89％受訪者會在公共場所戴口罩
    2020-06-26 13:15

    翻轉習慣！美國民調顯示 89％受訪者會在公共場所戴口罩
    沃爾瑪將強制150萬名美國員工戴口罩 鼓勵消費者也戴
    2020-04-19 15:33

    沃爾瑪將強制150萬名美國員工戴口罩 鼓勵消費者也戴
    國際今日熱門
    2020-07-12 23:05

    傳川普將發表「南海聲明」 《解放軍報》：做好打勝仗準備

    2020-07-12 23:57

    《港版國安法》進入「築牆倒數」 科技公司可能退出香港

    2020-07-12 23:06

    日本茨城海岸疑藏巨大油氣田 儲量估逾950億立方公尺

    2020-07-12 22:37

    聖索菲亞大教堂改回清真寺 教宗：我很痛心！

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播