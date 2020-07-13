揚言「不會買該死的口罩」 美國男子參加泳池趴確診3天就病逝

得年37歲的美國俄亥俄州男子羅斯，生前相當排斥戴口罩。（翻攝自臉書）

2020-07-13 21:01:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，但依然有很多人堅決不戴口罩。俄亥俄州一名男子十分排斥戴口罩，還曾在臉書揚言「不會買該死的口罩」，而且疫情期間仍繼續參加派對、上酒吧，結果確診感染武漢肺炎，短短3天就一命歸西！

綜合外媒報道，37歲男子羅斯（Richard Rose）是反口罩人士，疫情發生後，一直在網路上強調自己不會買口罩、戴口罩，並認為戴口罩是「炒作」，他認為電視上充斥武肺的假消息和新聞，充滿負能量，他也將口罩比擬為穆斯林的布面紗。

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臉書上更可見他多次打卡參加派對和聚會，例如去酒吧和朋友喝酒、遊船河及泳池趴。其中從6月的一張泳池趴照片可見，參加者眾多，而且都沒有人戴上口罩。

7月1日，他在臉書宣佈自己在過去數日病得很重，並有武肺症狀，並相信是參加泳池趴時感染的。結果當日下午，他便收到自己確診的消息，需要隔離14日。有網友問他感染後有什麼感覺，他表示「幾乎無法呼吸」，2日沒睡過覺。結果，他於7月4日逝世。

這一切發生的太快，羅斯的家人和朋友們震驚到完全無法相信，更讓他們難以接受的是，羅斯去世後，網友們開始對他各種冷嘲熱諷，紛紛指責及留下刻薄的留言：「多麼諷刺」、「你想我尊重這個垃圾？」、「世界上最危險的事，是真誠的無知，以及勤奮的愚庸」。也有人對此事表示遺憾，希望大家引以為鑑，記得戴口罩。

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羅斯6月間仍全程沒戴口罩，參加泳池趴。（翻攝自臉書）

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