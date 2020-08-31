傻眼！ 開泳池趴狂歡遇消防局突襲 美大學生放話：我對病毒免疫

美國南卡羅來納大學數百名學生舉行泳池趴狂歡，消防局到場要求解散時，有大學生竟放話「我不會感染武漢肺炎，因為我對它免疫」。南卡大學學生示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2020-08-31 17:24:09

〔即時新聞／綜合報導〕哪裡來的自信？美國南卡羅來納大學數以百計的學生，29日聚在一起舉辦泳池趴狂歡，鄰居看不下去在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間一堆人擠在一起因此報案，消防局到場要求解散時，有大學生竟放話「我不會感染武漢肺炎，因為我對它免疫。」

據《紐約郵報》報導，南卡羅來納州哥倫比亞消防局局長詹金斯（Aubrey Jenkins），透露他當天傍晚6時許帶隊前往突襲，驚見現場就像是狂歡節一樣，除了游泳池裡擠滿了大學生之外，到處也都站滿了人，甚至連屋頂上也是。

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詹金斯說，泳池趴根本沒有人遵守社交距離或戴口罩，就算不是在大流行期間，水池裡真的塞了太多人了。當消防隊命令大學生們離開時，有人還反嗆自己是武漢肺炎的免疫者，根本就不會感染到。

詹金斯指出，作為疫情爆發期間的安全預防措施，他建議之後關閉任何游泳池。南卡羅來納大學對此表示，校方非常感謝消防員阻止了泳池趴，學校方面已經做了很多宣導沒想到還發生了這種事。

據了解，南卡羅來納大學自從8月20日復學之後，至少已有620名學生確診武漢肺炎。

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