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    巴黎巴基斯坦裔男攻擊事件2重傷 坦言目標是「查理週刊」

    法國巴黎25日發生一起凶嫌持刀攻擊事件。圖為警方站在《查理週刊》辦公室舊址外。（歐新社）

    法國巴黎25日發生一起凶嫌持刀攻擊事件。圖為警方站在《查理週刊》辦公室舊址外。（歐新社）

    2020/09/27 13:46

    〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎25日發生一起凶嫌持刀攻擊事件，警方隨後逮捕一名18歲的巴基斯坦裔男子，消息人士26日表示，主嫌坦承自己的目標是登載宗教諷刺漫畫的《查理週刊》（Charlie Hebdo）。

    綜合外媒報導，嫌犯25日下午手持切肉刀在《查理週刊》原址外刺傷2人，傷者是電視媒體《前線》（Premieres Lignes）的員工，在辦公室外抽菸休息時遇襲。警方消息人士表示，嫌犯在接受訊問時坦言，在《查理週刊》重新刊登伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫後，選擇進行這次的攻擊行動。

    《查理週刊》巴黎辦公室2015年被兄弟檔薩義德（Saïd Kouachi）和謝里夫（ Cherif Kouachi）闖入槍擊，造成12人死亡，隨後搬離該辦公室，現址未公開。月初《查理週刊》才宣布將重新刊載備受爭議的穆罕默德漫畫，隨後週刊收到包含蓋達組織（al-Qaeda）在內的各種威脅，引發上百家法國媒體連署，支持言論自由並捍衛《查理週刊》的權利。

    對於一再爆發的攻擊事件，巴黎民眾則無奈表示，這已成為新的「日常」，21歲的學生羅蒂維（Jules Rotivel）提到，類似的事件在過去曾發生，未來也會再次發生，但這並不代表巴黎人應該停止生活。36歲的小學老師納薩（Laetitia Nassah）指出，雖然難已接受，但大家似乎開始習慣這些事件。

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