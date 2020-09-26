美民調：中國官員侵犯人權 近9成美國人支持制裁

中國大力打壓新疆維吾爾族穆斯林，清真寺也被要求「愛黨愛國」。（法新社檔案照）

2020/09/26 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（CCGA）最新民調顯示，美國民眾雖在外交政策、國家最大威脅看法上有明顯分歧，但在對中國政策上有高度共識，近9成民眾同意必須制裁侵犯人權的中國官員

總部位於華府的《自由亞洲電台》（RFA）25日報導，CCGA的調查發現，美國共和、民主2大黨選民在多項對中政策上，難得達成共識。排名第1的是「制裁侵犯人權的中國官員」，87％的共和黨及民主黨選民表示支持，另有85％的獨立選民也支持。

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另外，75％的選民支持「與中國協商達成武器控制協議」；74％支持「禁止美國公司販賣敏感高科技產品給中國」；72％支持「與中國在氣候變遷議題上合作」。還有69％的選民認為，美國應「禁止中國科技公司在美建立通訊網路」。

值得注意的是，在被問及對美國最嚴重的威脅為何時，2大黨選民的意見有天壤之別，共和黨選民的排名從前至後分別是：中國成為世界強權、國際恐怖主義、移民難民、境內恐怖主義、伊朗核武、國際經濟發展停滯、朝鮮核武。

至於民主黨選民的前7名則是：武漢肺炎疫情、氣候變遷、種族平權、境外勢力干涉大選、美國經濟發展不均、國際經濟發展停滯、美國政治對立，完全沒有中國。

另外，76％共和黨人支持增加中國進口商品的關稅，但僅39％民主黨人支持。65％共和黨人支持限制中國學生赴美人數，但也僅32％民主黨人認同。該委員會總裁、前美國駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）表示，從這些分歧看來，「民主黨人和共和黨人對世界的看法截然不同。」

這份民調在2020年7月間，針對2111名美國選民進行抽樣調查，誤差範圍在正負2.3％之間。

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