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    曝川普勝選後兩人會談內容 安倍自豪說服抗中

    安倍近日接受日媒專訪時指出，在川普剛當選美國總統時，就曾向對方闡述中國崛起對美日同盟構成的威脅，圖為川普和安倍去年在聯合國大會上見面。（美聯社）

    安倍近日接受日媒專訪時指出，在川普剛當選美國總統時，就曾向對方闡述中國崛起對美日同盟構成的威脅，圖為川普和安倍去年在聯合國大會上見面。（美聯社）

    2020/09/26 15:41

    〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三上月卸任，在他任內改善的美日聯盟關係受各方稱道，安倍近日接受日媒專訪時指出，在川普剛當選美國總統時，就曾向對方闡述中國崛起對美日同盟構成的威脅，而川普後續的施政方針，表明安倍的一席話確實奏效。

    《日本經濟新聞》報導，安倍接受專訪時憶述與川普首度會談的經過，那是在2016年11月17日，川普剛贏得勝選而尚未就任總統時，作為川普勝選後首位會晤的外國元首，安倍親自前往紐約，兩人閉門密談了90分鐘，是原定時程的2倍之多，而這次會談，正是這兩位領導人任內美日關係穩固的起點。

    安倍認為，川普與歷任美國總統截然不同，應該在上任之前先與其會面，且雙方必須就兩國同盟、經濟貿易等兩大重點達成共識，否則日本對美外交將不復樂觀。

    會議中，安倍以圖表的形式向川普詳細介紹中國及東亞的局勢，當川普提出中國軍力成長的相關問題時，安倍以數字解釋，「中國國防預算在過去近30年內增加高達40倍，世界上沒有任何一個國家以如此高速增長」，川普聽了回答後露出驚訝的表情。

    安倍進一步引用中國潛艦數量增加支持他的論點，強調中方高速擴增潛艦編制，劍指西太平洋美軍第7艦隊的意圖相當明顯，安倍對川普直言，「這不僅是日本的問題，更是美國面臨的現狀」，呼籲美方保持區域存在感，及維持美日同盟緊密程度。

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