武漢肺炎》加強防疫收效！ 南韓單日本土病例睽違44日現新低

南韓防疫單位今日公告，25日增加61例確診，其中本土病例佔49例，為44日以來新低點。圖為南韓民眾開車進入馬戲團前配合防疫、測量體溫情況。（歐新社）

2020/09/26 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕南韓將迎接中秋4日連假，成境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫的新挑戰，為防範疫情加劇，首都圈早已祭出加強版防疫對策因應；據南韓防疫單位今日公告，25日增加61例確診，其中本土病例佔49例，為44日以來新低點，防疫作業出現效果，相當振奮人心，但各單位仍嚴陣以待，對於接下來的連假挑戰仍不敢鬆懈，同時呼籲民眾應待在家中，避免不必要的出遊，以策安全。

綜合外媒引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓25日新增61例確診病例、4例死亡病例，累計確診病例數達2萬3516例，累計死亡病例達399例；據統計，目前南韓境內尚有1萬8508人在等待篩檢結果。

請繼續往下閱讀...

25日新增病例中，49例為本土病例，主要仍集中在首爾市與京畿道，睽違44天再現本土病例單日新低點。南韓本土病例主要集中在首都圈，疫情在8月中旬因「愛第一教會」及光化門集會案迎來第二波爆發，情況甚至超越年初的「新天地教會」集體感染案影響，對此，防疫單位祭加強版防疫對策因應，包括擴大「堂食禁令」，限制餐廳、酒吧內用時段，禁止連鎖咖啡店、連鎖糕點店、刨冰店內用等，25日出現新低點，證明防疫手段成效。

然而，南韓將在本月30日至10月2日間迎來中秋連假，唯恐屆時大批人潮出遊、長途旅行，釀成疫情擴散，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬曾示警，中秋假期客流大增定將成為引發疫情蔓延的導火線，加緊假期防控是相關單位的當務之急，同時防疫單位也呼籲民眾盡量待在家中。

除柔性喊話外，防疫單位也將進一步加強防疫限制，其中包括關閉首爾地區的夜店、酒吧，以及在設有20個座位以上的餐廳等處規定桌與桌之間需保持至少1公尺距離。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法