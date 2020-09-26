為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》加強防疫收效！ 南韓單日本土病例睽違44日現新低

    南韓防疫單位今日公告，25日增加61例確診，其中本土病例佔49例，為44日以來新低點。圖為南韓民眾開車進入馬戲團前配合防疫、測量體溫情況。（歐新社）

    南韓防疫單位今日公告，25日增加61例確診，其中本土病例佔49例，為44日以來新低點。圖為南韓民眾開車進入馬戲團前配合防疫、測量體溫情況。（歐新社）

    2020/09/26 14:42

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓將迎接中秋4日連假，成境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫的新挑戰，為防範疫情加劇，首都圈早已祭出加強版防疫對策因應；據南韓防疫單位今日公告，25日增加61例確診，其中本土病例佔49例，為44日以來新低點，防疫作業出現效果，相當振奮人心，但各單位仍嚴陣以待，對於接下來的連假挑戰仍不敢鬆懈，同時呼籲民眾應待在家中，避免不必要的出遊，以策安全。

    綜合外媒引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓25日新增61例確診病例、4例死亡病例，累計確診病例數達2萬3516例，累計死亡病例達399例；據統計，目前南韓境內尚有1萬8508人在等待篩檢結果。

    25日新增病例中，49例為本土病例，主要仍集中在首爾市與京畿道，睽違44天再現本土病例單日新低點。南韓本土病例主要集中在首都圈，疫情在8月中旬因「愛第一教會」及光化門集會案迎來第二波爆發，情況甚至超越年初的「新天地教會」集體感染案影響，對此，防疫單位祭加強版防疫對策因應，包括擴大「堂食禁令」，限制餐廳、酒吧內用時段，禁止連鎖咖啡店、連鎖糕點店、刨冰店內用等，25日出現新低點，證明防疫手段成效。

    然而，南韓將在本月30日至10月2日間迎來中秋連假，唯恐屆時大批人潮出遊、長途旅行，釀成疫情擴散，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬曾示警，中秋假期客流大增定將成為引發疫情蔓延的導火線，加緊假期防控是相關單位的當務之急，同時防疫單位也呼籲民眾盡量待在家中。

    除柔性喊話外，防疫單位也將進一步加強防疫限制，其中包括關閉首爾地區的夜店、酒吧，以及在設有20個座位以上的餐廳等處規定桌與桌之間需保持至少1公尺距離。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    輸出病例增19 醫籲換試劑、出境普篩
    2020/09/26 12:36

    輸出病例增19 醫籲換試劑、出境普篩
    中澳關係再惡化？ 澳洲總理：全球必須了解病毒起源
    2020/09/26 10:46

    中澳關係再惡化？ 澳洲總理：全球必須了解病毒起源

    住公園的家 涵悅+擁抱綠意美好生活
    美國農業部撥百萬美元 研究牛肉供應鏈有無武肺病毒
    2020/09/26 10:20

    美國農業部撥百萬美元 研究牛肉供應鏈有無武肺病毒
    內蒙腺鼠疫擴散？雲南3歲童疑染病 事前村內有死因不明鼠屍
    2020/09/26 10:18

    內蒙腺鼠疫擴散？雲南3歲童疑染病 事前村內有死因不明鼠屍
    國際今日熱門
    「被性侵因長相漂亮」 中國大學新生手冊通篇檢討受害者挨轟
    2020/09/25 16:03

    「被性侵因長相漂亮」 中國大學新生手冊通篇檢討受害者挨轟

    美擬修改簽證規定 限制留學生、學者、媒體居留期限
    2020/09/25 16:17

    美擬修改簽證規定 限制留學生、學者、媒體居留期限

    未依要求移除「非法」內容 泰政府喊告社群平台
    2020/09/25 17:10

    未依要求移除「非法」內容 泰政府喊告社群平台

    自封耶穌轉世！邪教領袖30年吸上萬教徒被逮 真實身分曝光
    2020/09/25 17:35

    自封耶穌轉世！邪教領袖30年吸上萬教徒被逮 真實身分曝光

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播