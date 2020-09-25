國會視訊「掀女友衣舔奶」影片全球瘋傳！阿根廷議員請辭

阿根廷眾議院國會議員阿梅里昨（24）日參加視訊會議時，以為連線已經中斷，讓女友坐在他大腿上，他並當場熱情地「拉衣舔乳」。（小圖取自推特，右圖取自@JuanEmilioAmeri推特，本報合成）

2020/09/25 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷眾議院國會議員阿梅里（Juan Emilio Ameri）昨（24）日參加視訊會議時，以為連線已經中斷，讓女友坐在他大腿上，他並當場熱情地「拉衣舔乳」，殊不知行為全被直播出去，影片現在也在全球社群平台被瘋傳。對此，阿梅里已經提出辭呈，並獲其他議員們幾乎一致同意。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）關係，各國不少重要會議都改由視訊方式進行。近來不少各國政治人物忘關鏡頭，做出各種不雅、滑稽舉動，成為民眾茶餘飯後笑談。阿根廷在疫情期間，也改用視訊軟體Zoom進行國會線上會議，不料在昨日開會時，驚見被分成多格的視訊畫面一角中，阿梅里竟拉下一名女性衣衫又摸又舔，該影片隨後被剪輯分享至各大社群平台爆紅。

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眾議院議長馬薩（Sergio Massa）得知此事後，當下立刻暫停會議，並稱有議員開會時出現嚴重過失行為，將暫停其職務。阿梅里事後表示他對此時分羞愧，發聲明向議長、選民、同僚道歉，並解釋當時網路狀況不佳，他一度中斷連線，正好他10天前剛做了隆乳手術的女友剛好洗好澡，從浴室走出來，因此他要對方讓他看看效果，沒想到視訊已經自動連線。

對此，馬薩指出，阿梅里的行為令整個阿根廷政界蒙羞，已下令委員會討論如何懲處及是否提指他的職位。不過，根據《阿根廷國家報》報導，還沒等到委員發下解職令，阿梅里已在今（25）日一早提出辭呈，眾議員議員們並以表決224票同意、3票棄權、1票不同意的結果同意他離職。

阿根廷眾議院國會議員阿梅里「拉衣舔乳」的畫面全被直播出去。（擷取自推特）

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