好色！阿根廷國會議員遠距會議 拉女性上衣吸奶全世界都看到了

阿根廷眾議院國會議員阿梅里（Juan Emilio Ameri），在遠距會議期間拉下女性伴侶的上衣吸奶。（圖擷自@di_nucci推特）

2020/09/25 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕好色！阿根廷眾議院國會議員阿梅里（Juan Emilio Ameri），在遠距會議期間竟然拉下女性伴侶的上衣，做出像是在吸奶的動作，讓當地政壇為之震驚，影片也廣為流傳。阿梅里在被國會停職後，目前已傳出請辭的消息。

據《布宜諾斯艾利斯時報》報導，由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行影響，阿根廷改用Zoom軟體舉行遠距國會會議，怎知當地時間24日晚間，在眾議院大型螢幕上直播的畫面中，只見阿梅里不斷愛撫著坐在他大腿上的女子，接著便拉下對方的上衣親吻胸部。

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阿梅里事後表示自己感到十分的羞愧，但他辯解當時的網路狀況十分糟糕，一度中斷了連線，正好他的伴侶從洗手間出來，而他想到對方10天前才剛做了隆乳手術，所以就問了她乳房植體的狀況怎樣，孰料在不知情的狀況下網路竟然重新連接了。

阿梅里一事發生後，網路上開始廣泛流傳這段影片，許多網友更PO出各種吸奶圖來諷刺。眾議院議長馬薩（Sergio Massa）表示，阿梅里的行為讓阿根廷政界都蒙受了恥辱，如果不迅速採取行動，民眾就會失去對政治人物的尊重。

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