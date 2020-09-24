中國清大自評世界一流 自家教育部也打臉：要有清醒認識

中國清華大學日前召開「雙一流建設週期總結專家評議會」，專家小組一致認為清華大學已全面建成「世界一流大學」，但連中國教育部都打臉說，中國高等教育與世界一流大學還有不小差距，「要有清醒的認識」。（路透）

2020/09/25 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國清華大學日前召開「雙一流建設週期總結專家評議會」，專家小組一致認為清華大學已全面建成「世界一流大學」，消息一出，成為網民笑料，連中國教育部都打臉表示，中國的高等教育與世界一流大學還有不小差距，「要有清醒的認識」。

綜合媒體報導，中國專家近日針對雙一流建設工作和成果進行評估，專家表示，清華大學堅持「新時代黨的教育方針」，堅持「社會主義辦學方向」。對此，北京清華官網21日指出，北京清華大學在2016年到2020年間，綜合實力、社會影響力和國際聲譽持續提升，全面建成為「世界一流大學」。

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不料，中國教育部24日召開記者會，教育部新聞發言人續梅說，今年是中共2015年開始實「雙一流」（施世界一流大學和一流學科建設）政策收官期，很多相關機構都在進行自我評估、自我總結。5年間，相關建設學校不斷加強內涵，取得階段性結果。

不過，續梅話鋒一轉表示，「但是我們也要清醒地看到，我們國家高等教育的整體實力和世界一流大學相比，還有不小的差距」，她強調，尤其是要實現到本世紀中葉一流的大學，「要進入世界的前列，我們還有很長的路要走，還有相當多的工作要做，還有很艱鉅的任務，所以對此我們要有清醒的認識」。

對此，網民也紛紛在微博留言「自己誇自己能叫誇嗎？」、「是不是應該反思為啥留不住人」、「啥時別花錢請人來讀書了再撐世界一流吧」、「專家都是挑好聽的校長愛聽的說，校長以為是真的」、「教育部還是很清醒的。中國的大學要看到自己的差距，不要盲目自大」、「能清醒一點嗎？」

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