11度入選《時代》百大人物！習近平慘被「登榜原因」洗臉

中國國家主席習近平11度登上「時代雜誌年度百大最具影響力人物」，今年「時代雜誌」對其評論卻相當銳利。（擷取自時代官網）

2020/09/25 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕「時代雜誌」（TIME）日前公布編輯評選的年度百大最具影響力人物（TIME 100）名單，總統蔡英文、香港民主運動代表羅冠聰和台灣同志平權運動推手祁家威都榜上有名。中國國家主席習近平雖是常勝軍，但「時代雜誌」對習的評論與上述人物卻大相逕庭。

曾獲普立茲獎的美國之音前台長班奈特（Amanda Bennett）替《時代》撰文介紹「2020百大最具影響力人物」之一的習近平。文章表示，習近平今天站在這個看似無堅不摧的最高領導人位置，其在反腐運動打擊貪官的同時，也方便剷除異己。

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文中指出，習近平的獨裁手法堪比世界上最極端的行動，把維吾爾人關進再教育營、鎮壓香港反送中示威活動、推動強大的社會監控技術，同時也發表自己的「紅皮書」，興起毛澤東式的個人崇拜。

文中寫道，中國的外交和經濟正向全球擴張，但就像突然垮台的前蘇聯一樣，中國也暴露過去看不見的裂痕，比如人口老齡化、一帶一路成本過高、武漢肺炎疫情使社會經濟放緩，「這意味着習近平的最終章恐怕不是成功」。

習近平在2009年及「2011至2020年」都入選時代雜誌年度百大人物，共計上榜11次。這段期間，習近平從中國副主席逐步登上中國國家主席大位，榜上對習的介紹，也從一國強者躍升為世界要角，近年的介紹文章也寫出習政權的威權事蹟，包括迫害人權律師、新聞界、宗教等。

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