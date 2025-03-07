柯爸3/10告別式陳佩琪今申請柯文哲返家奔喪 北所核准

前民眾黨主席柯文哲父親柯承發的告別式將於3月10日舉行，柯妻陳佩琪今下午向北所申請讓在押中的柯文哲能夠回家參與家祭，盡身為人子最後的孝道；據了解，北所將會核准家屬的申請，並擇定妥適時間返家。（資料照）

2025/03/07 17:00

首次上稿：16:42

更新時間：17:00（新增北所核准）

〔記者王定傳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲父親柯承發的告別式將於3月10日舉行，柯妻陳佩琪今下午3時許抵達台北看守所，向北所申請讓在押中的柯文哲能夠回家參與家祭，盡身為人子最後的孝道；據了解，北所將會核准家屬的申請，並擇定妥適時間返家。

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台北看守所今日證實，柯文哲家屬今日下午已檢具資料提出申請，所方將依「受刑人及被告返家探視辦法」受理，並依法審核，將審慎評估探視安全及羈押秩序，擇定妥適的時間返家，兼顧司法公正及人倫關懷。

陳佩琪今日下午3時許抵達北所並提出申請；北所則表示，柯文哲家屬今日下午已檢具資料提出申請，所方將依「受刑人及被告返家探視辦法」受理，並依法審核，將審慎評估探視安全及羈押秩序，擇定妥適的時間返家，兼顧司法公正及人倫關懷。

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今日向北所提出申請讓柯文哲返家奔喪。（資料照）

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