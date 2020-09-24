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    美國加州擬2035禁售汽油車 可望加速製造商轉型

    美國加州23日宣布，將於2035年起禁止販售新的汽油客車與貨車，加速將汽油車汰換為電動車的進度。圖為油電混合車示意圖。（美聯社檔案照）

    美國加州23日宣布，將於2035年起禁止販售新的汽油客車與貨車，加速將汽油車汰換為電動車的進度。圖為油電混合車示意圖。（美聯社檔案照）

    2020/09/25 00:42

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕應對全球暖化，各國政府紛紛祭出降低溫室氣體排放量的政策，美國加州23日宣布，將於2035年起禁止販售新的汽油客車與貨車，加速將汽油車汰換為電動車的進度，加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，零碳排放的交通工具是下個全球產業，加州想主宰這個產業。

    綜合外電報導，加州的碳汙染逾半由交通工具造成，比工業、農業，與其他民生用途的佔比更高，在州長紐森的命令下，加州空氣資源局（California Air Resources Board）將制定規定，要求所有州內販售的新款客車與貨車，2035年都必須符合零排放的標準，預計將能減低35%的溫室氣體排放，新規不會影響二手車轉賣，加州居民也可以至其他沒有相關限制的州購車。

    空氣資源局也計畫於2045年，盡可能要求所有中型與重型車輛符合零排放標準。州長紐森也希望議會同意，從2024年起停發石油與天然氣液裂技術的許可。

    由於加州汽車銷售量占全美的11%，為美國最大的汽車市場，美國還有13個州與華盛頓特區，早已跟隨加州的燃油效率標準，汽車製造商也一直製造滿足其嚴苛規定的汽車。因此加州的新政策未來可能會影響全美，並推動汽車製造商加速生產電動車。

    加州雖然也是全美最大的電動車及油電混合車市場，占美國一半的電動車及油電混合車銷量，但零排放的車款，現在僅占加州汽車市場的10%，汽油車的則占超過3/4，離達成2035年的零排放目標，還有段距離。

    紐森的政策固然得到許多環保人士的褒獎，但美國汽車製造商代表鮑澤拉（John Bozella）認為，加州政府訂下的日期太早了，相關基礎建設、獎勵措施、建築規範等準備工作都還未完成。美國燃料和石化製造商協會（American Fuel and Petrochemical Manufacturers，AFPM）領導人湯普森（Chet Thompson）也批評，達成加州政府的目標，是降低碳排放最沒效率、最不受歡迎、最退步的方法。

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