美加州猶太會堂遭掃射 FBI：曾接獲線報但為時已晚

2019-04-30 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕針對日前美國加州波威市（Porway）一座猶太會堂發生槍擊，造成1死3傷，美國聯邦調查局（FBI）29日發出聲明，表示槍手開槍前便他們便已接獲不少匿名舉報，然而當他們還在調查時，意外已經發生了。

綜合外媒報導，美國波威查巴德（Chabad of Poway）猶太會堂於當地時間27日上午11時30分發生槍擊案，嫌犯是19歲的厄尼思特（John Earnest）。民眾柯林（Colin）透露，他發現厄尼思特當天上午11時7分在討論版「8chan」發布的可疑貼文，內容抨擊猶太人、讚揚紐西蘭清真寺恐攻和即將直播大規模槍擊，於是11時15分使用FBI熱線檢舉。

柯林表示，原本擔心FBI會當作誤報或不理睬自己，沒想到對方回應「會認真對待此事」。但掛斷電話後短短10分鐘，厄尼思特已開始在會堂掃射。FBI也證實，雖然他們立即展開調查，但為時已晚，當他們還在確認槍手身分時，嫌犯已開火。

I TWEETED HIS 8CHAN POST AT 11:00AM TODAY LOOK AND I CALLED FBI WHY DIDNT ANYONE STOP HIM pic.twitter.com/eUbpHcnvAk — Aric Victor （@AricVictor） 2019年4月27日

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