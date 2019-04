美加州猶太會堂遭掃射 FBI：曾接獲線報但為時已晚

2019-04-30 22:42

〔即時新聞/綜合報導〕針對日前美國加州波威市(Porway)一座猶太會堂發生槍擊,造成1死3傷,美國聯邦調查局(FBI)29日發出聲明,表示槍手開槍前便他們便已接獲不少匿名舉報,然而當他們還在調查時,意外已經發生了。

綜合外媒報導,美國波威查巴德(Chabad of Poway)猶太會堂於當地時間27日上午11時30分發生槍擊案,嫌犯是19歲的厄尼思特(John Earnest)。民眾柯林(Colin)透露,他發現厄尼思特當天上午11時7分在討論版「8chan」發布的可疑貼文,內容抨擊猶太人、讚揚紐西蘭清真寺恐攻和即將直播大規模槍擊,於是11時15分使用FBI熱線檢舉。

柯林表示,原本擔心FBI會當作誤報或不理睬自己,沒想到對方回應「會認真對待此事」。但掛斷電話後短短10分鐘,厄尼思特已開始在會堂掃射。FBI也證實,雖然他們立即展開調查,但為時已晚,當他們還在確認槍手身分時,嫌犯已開火。

I TWEETED HIS 8CHAN POST AT 11:00AM TODAY LOOK AND I CALLED FBI WHY DIDNT ANYONE STOP HIM pic.twitter.com/eUbpHcnvAk