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    任被害人在海上漂浮累癱 北韓殺害南韓公務員慘忍細節曝光

    綜合韓媒報導，南韓軍方今日記者會公布，21日上午11時30分，相關單位發現一艘漁業指導船上的公務員失蹤。圖為該漁業指導船。（歐新社）

    綜合韓媒報導，南韓軍方今日記者會公布，21日上午11時30分，相關單位發現一艘漁業指導船上的公務員失蹤。圖為該漁業指導船。（歐新社）

    2020/09/24 17:30

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名47歲漁業部公務員日前失蹤，昨（23）日傳出他漂流至北韓後遭殺害焚屍，今日南韓軍方證實該消息，記者會中，南韓軍方更公布北韓慘忍手段，指出在發現這名海上漂流者後，北韓不予救援，任其在海上漂流累癱，隨後由士兵在船上開槍將其射殺，並將屍體焚燒處理。

    綜合韓媒報導，南韓軍方今日記者會公布，21日上午11時30分，一艘漁業指導船上的人發現一名當天上午0時至4時負責值班的公務員沒有出現吃午餐，隨後發現他從船上失蹤。下午1時50分，海軍及海岸警衛隊調派20艘船隻與2架飛機在延坪島和小延平島展開精密搜索行動，4個小時後仍未有所斬獲。

    22日下午3時30分，北韓一艘漁業船隻首次在小延平島以南2.2公里處向西北約38公里的海域發現這名公務員，當時他身穿救生衣，依靠在一個無法辨認的漂浮物上，已經筋疲力竭。然而，北韓船員並未施救，直到下午4時40分才有北韓人員穿著防護服、防毒面具接近他，公務員似乎在此時表達要「投誠」的意願。但是，北韓最後決定將其殺害。

    在當晚9時40分，北韓士兵在船隻上開槍射擊海上的當事人，晚間10點，戴著防毒面具、穿防護服的士兵接近屍體，將油倒在屍體上並且焚燒。南韓軍方表示，他們接收到訊號情報，但卻束手無策。

    南韓軍方認為，北韓士兵是在北韓海軍最高層的命令下開槍，一名軍方官員透露，此事發生在北韓水域，即便辨認失蹤者身分，他們也無法採取行動，況且一開始他們也不知道事發地點，更沒想到北韓會犯下如此殘暴的行為。軍方目前認為，北韓的舉動是採取先前頒布因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）而阻止一切有可能帶源者入境的政策。

    軍方初步判定該公務員企圖叛逃到北韓，他們認為公務員知道逃亡的方向，還使用了一個小型漂浮物；不過公務員的同事指出，死者已經結婚，還有2個小孩，想不到他有投誠北韓的理由，整起事件還有待官方調查。

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