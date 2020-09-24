法國疫情惡化 馬賽將全面關閉餐廳酒吧

2020/09/24 04:36

〔中央社〕法國衛生部長維宏今晚召開疫情報告記者會，表示法國疫情不斷惡化，宣布馬賽已進入極度警戒區，下令28日開始餐廳與酒吧完全關閉；巴黎等20多個城市酒吧則須於晚間10點前打烊。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）在今晚每週疫情報告記者會中指出，法國確診率以及確診人數都持續攀升。據法國公共健康局（Sante publique France）今日報告，過去24小時確診人數新增1萬3072人，43人喪生。過去7天有4244人入院，其中675人為重症患者。確診率已高達6.2%。

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目前在重症室的病患數為951人，4月初疫情高峰時則為7000人。

維宏在記者會中表示，確診率從上週的5%上升到這週的6%，「由於病毒傳播持續大幅擴散，因此我們必須採取額外措施」。他補充，「醫院住院的情況也令人憂心，目前約有6000人住院治療」。

維宏指出，大巴黎地區的醫療體系的狀況也開始緊張，「住院人數快速攀升，過去7天因新型冠狀病毒（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）住院的人數為1000人，然而再上週只有460人，等於加倍成長」。

更令人擔憂的是，按照如此速率計算，大巴黎的重症病床數10月10日前將會有40%用於新冠病患，而到11月，將會有85%的重症病床必須用在治療新冠病患。

維宏呼籲傳遞「嚴肅訊息」，呼籲人民減少公領域與私領域的社會互動，以「保護我們的醫院，保護我們的重症治療體系，保護國民」。

有鑑於此，衛生部在原本的最高「紅區警戒」之上，又加了兩個分類：「加強警戒」與「最高警戒」。

大巴黎、里昂（Lyon）、尼斯（Nice）、波爾多（Bordeaux）、里爾（Lille）等城市為「加強警戒」區；馬賽（Marseille）和加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）則正式進入「最高警戒」。

「加強警戒」區將從26日開始增加新規定，包括酒吧必須晚上10點前關閉（28日開始）、公共區域聚集人數不得超過10人、禁止1千人以上活動、關閉健身房等無法佩戴口罩的室內空間等。

至於「最高警戒」的馬賽與瓜德羅普，餐廳與酒吧將於28日開始完全關閉，之前沒有嚴格遵守衛生規範的所有公共服務機構也必須關閉。不過已經遵行衛生規範的劇院、博物館等目前暫時不需關閉。

然而普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（PACA）區長穆塞利耶（Renaud Muselier）向法新社表示，關閉餐廳酒吧的決定太過「獨斷」。

據費加洛報（Le Figaro）消息來源指出，當地政治領袖原訂明天開會商議抗疫的新措施，卻突然得知衛生部的決定。馬賽市預計將於法國時間明天上午召開記者會回應。

對穆塞利耶來說，這個決定等同於「二次封城」。他在維宏記者會後發出新聞稿表示，「這種集體懲罰對當地的經濟而言太過嚴峻」，穆塞利耶原本傾向加強衛生控制並關閉衛生措施不到位的公共場所。

馬賽市長魯比羅拉（Michele Rubirola）今晚在推特上寫道：「我很驚訝且生氣地得知這個決定，馬賽市政府完全沒有被諮詢。沒有任何一種衛生狀況能合理化這個決策。我不接受馬賽人成為這個無人理解的政治決定的犧牲者。」

這個決定遭到馬賽地區民眾熱議，魯比羅拉的貼文不到一個小時就已獲得超過2千個喜歡及近2千則轉推。（編輯：楊昭彥）

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