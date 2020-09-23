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    爆外星人登陸遭射殺 美退役少校：士官長嚇得臉色慘白

    美國1名退役空軍少校指出，曾聽聞1名外星人在地面遭員警射殺。外星人模型示意圖。（法新社檔案照）

    美國1名退役空軍少校指出，曾聽聞1名外星人在地面遭員警射殺。外星人模型示意圖。（法新社檔案照）

    2020/09/24 00:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈8月14日曾表示，將於海軍編制下設置「不明空中現象任務小組（UAPTF）」，調查不明飛行物（UFO）。1名退役少校近日接受調查記者約翰．格拉（John Guerra）專訪指出，美國員警曾射殺降落地球的外星人，1名見到屍體的士官長嚇得臉色慘白

    根據《每日星報》《俄羅斯衛星通訊社》報導，美空軍退役少校喬治·菲爾（George Filler）近日受訪時指出，1978年1月18日，他正準備為上級長官做1次情報簡報，當時他看到1位二等士官長臉色蒼白，煩躁不安，眼睛睜得圓滾滾，那位士官長說：「1個外星人在迪克斯堡（Fort Dix）基地被槍殺，屍體在麥圭爾空軍基地（McGuire Air Force Base）的跑道上。」

    喬治·菲爾聽完之後再次確認：「『它』是來自另一個國家的外國人嗎？」二等士官長說回答說：「不，是自外太空，是外星人。」調查後發現，當時1名員警在警車旁發現瘦且灰棕色的外星人，大聲喝斥「不要動」卻遭對方無視，員警因此開槍，警方連絡軍方後，外星人屍體先被帶往麥圭爾空軍基地，接著再轉運至俄亥俄州的賴特-帕特森空軍基地 （Wright-Patterson Air Force Base）。

    喬治·菲爾指稱，他記得那時聽聞，員警槍殺外星人後聽到不明飛行物（UFO）開始「像瘋了似的嗡嗡作響」，他立刻申請與目擊者交談，並查看事件的相關照片，以利作出情報報告，不料請求遭拒絕，因此沒有照片或目擊證人。

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