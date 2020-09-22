菅義偉、梅克爾電話會談 加強防疫及開放印太合作

日本首相菅義偉（見圖）今天與德國總理梅克爾舉行電話會談，兩人同意針對2019冠狀病毒疾病的防疫工作、自由且開放的印太構想等領域進行合作。（路透）

2020/09/22 22:36

〔中央社〕日本首相菅義偉今天與德國總理梅克爾舉行電話會談，兩人同意針對2019冠狀病毒疾病的防疫工作、自由且開放的印太構想等領域進行合作。

日本外務省新聞稿指出，菅義偉今天下午5時（台灣時間4時）與梅克爾（Angela Merkel）進行了20分鐘的電話會談。菅義偉首先對於自己在9月16日就任首相後接獲梅克爾的賀電，以及日德兩國長期以來的合作表達謝意。他希望日德兩國的關係能更加鞏固。

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梅克爾再度祝賀菅義偉就任首相，並表示期待與菅義偉一起努力，讓德日關係更加發展。

菅義偉與梅克爾一致同意，為了實現「自由且開放的印度太平洋」構想，日德兩國有必要密切合作。

此外，倆人也同意對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫對策等國際社會多項課題，日德兩國應持續合作因應。

菅義偉在與梅克爾通電話後，也與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行電話會談，談到日本與歐盟簽署經濟夥伴協定後，雙方關係達到最佳狀態。兩人一致同意，今後在自由貿易、氣候變遷、數位變革等領域，有必要加強討論。

菅義偉20日起陸續與外國元首電話會談，展開元首外交。他20日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、美國總統川普電話會談，預定25日與中國國家主席習近平電話會談。

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