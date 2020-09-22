為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菅義偉、梅克爾電話會談 加強防疫及開放印太合作

    日本首相菅義偉（見圖）今天與德國總理梅克爾舉行電話會談，兩人同意針對2019冠狀病毒疾病的防疫工作、自由且開放的印太構想等領域進行合作。（路透）

    日本首相菅義偉（見圖）今天與德國總理梅克爾舉行電話會談，兩人同意針對2019冠狀病毒疾病的防疫工作、自由且開放的印太構想等領域進行合作。（路透）

    2020/09/22 22:36

    〔中央社〕日本首相菅義偉今天與德國總理梅克爾舉行電話會談，兩人同意針對2019冠狀病毒疾病的防疫工作、自由且開放的印太構想等領域進行合作。

    日本外務省新聞稿指出，菅義偉今天下午5時（台灣時間4時）與梅克爾（Angela Merkel）進行了20分鐘的電話會談。菅義偉首先對於自己在9月16日就任首相後接獲梅克爾的賀電，以及日德兩國長期以來的合作表達謝意。他希望日德兩國的關係能更加鞏固。

    梅克爾再度祝賀菅義偉就任首相，並表示期待與菅義偉一起努力，讓德日關係更加發展。

    菅義偉與梅克爾一致同意，為了實現「自由且開放的印度太平洋」構想，日德兩國有必要密切合作。

    此外，倆人也同意對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫對策等國際社會多項課題，日德兩國應持續合作因應。

    菅義偉在與梅克爾通電話後，也與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行電話會談，談到日本與歐盟簽署經濟夥伴協定後，雙方關係達到最佳狀態。兩人一致同意，今後在自由貿易、氣候變遷、數位變革等領域，有必要加強討論。

    菅義偉20日起陸續與外國元首電話會談，展開元首外交。他20日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、美國總統川普電話會談，預定25日與中國國家主席習近平電話會談。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    千呼萬喚？菅義偉與習近平訂於25日通話
    2020/09/22 21:40

    千呼萬喚？菅義偉與習近平訂於25日通話
    日韓關係出現曙光？菅義偉稱與南韓是「重要的鄰國關係」
    2020/09/22 20:33

    日韓關係出現曙光？菅義偉稱與南韓是「重要的鄰國關係」

    千元入主龍頭股 富蘭克林坦伯頓科技基金
    軍情動態》菅義偉內閣擬增防衛預算 日媒：逾5.4兆日圓創新高
    2020/09/22 13:32

    軍情動態》菅義偉內閣擬增防衛預算 日媒：逾5.4兆日圓創新高
    河野太郎開意見箱改革弊習 不到一天就灌爆
    2020/09/21 18:48

    河野太郎開意見箱改革弊習 不到一天就灌爆
    自由共和國》清水唯一朗／日本的政權交替～首次實質改造內閣的誕生
    2020/09/21 05:30

    自由共和國》清水唯一朗／日本的政權交替～首次實質改造內閣的誕生
    國際今日熱門
    被下毒俄國反對派領袖：莫斯科為隱瞞證據竟強奪衣物
    2020/09/21 23:54

    被下毒俄國反對派領袖：莫斯科為隱瞞證據竟強奪衣物

    廣州幼稚園前爆持刀殺人案 學童2死3傷、嫌犯自殘送醫亡
    2020/09/21 23:22

    廣州幼稚園前爆持刀殺人案 學童2死3傷、嫌犯自殘送醫亡

    東地中海天然氣論壇逐步成形 促進出口
    2020/09/21 23:29

    東地中海天然氣論壇逐步成形 促進出口

    疫情影響業績 日本公司用60輛車組巴士迷宮意外大受歡迎
    2020/09/21 23:59

    疫情影響業績 日本公司用60輛車組巴士迷宮意外大受歡迎

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播