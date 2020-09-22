川普的非裔吸票機：BLM運動獲中國資金再轉捐民主黨

一名非裔平權運動者19日在肯塔基州「紅雀」美式足球場外揮著「黑人的命也是命」旗幟示威。法新社）

2020/09/22 21:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕積極為共和黨籍總統川普爭取非裔選票的前職業美式足球球星沃克（Herschel Walker），21日指稱，在美國多地發起示威活動的非裔平權運動組織「黑人的命也是命」（BLM）獲得中國提供資金，再轉手捐給民主黨。

「福斯新聞」21日報導，沃克在「推特」發布一段影片指稱，「我剛了解到民主黨募得很多錢，其中很多來自『藍色行動』（ActBlue）」；「藍色行動」是募款平台，透過該組織處理捐款的團體中，有許多與民主黨有關連。

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沃克說，由自稱「受過培養的馬克思主義者」創辦的BLM組織「給了ActBlue很多錢」；大家可以依照自己的意願支持任何政黨，「若民主黨想與馬克思主義者扯上關係，那也沒關係」，「但是我還了解到，BLM有個子公司與中國的一家公司是合作夥伴，這家中國公司提供他們資金。因此，這筆錢從中國來，給那家子公司、給BLM，再給民主黨」。

沃克未說明他指稱的BLM子公司是哪一家。不到一週前，保守派智庫「傳統基金會」高級研究員岡薩雷茲（Mike Gonzalez）在政治新聞網站「每日訊號」（Daily Signal）披露，BLM共同創辦人加薩（Alicia Garza）所成立的「黑人未來實驗室」（Black Futures Lab），獲得親中組織「華人進步會」（Chinese Progressive Association，CPA）資金，並指CPA「向來是中國的傳聲筒」，「與中國合作，在美國推動中國的立場」。

不過，次日「紐約時報」指岡薩雷茲將總部設於舊金山的「華人進步會」，與波士頓的「華人前進會」混淆，兩者除了英文名字相同，並無其他關連。「每日訊號」接獲紐時詢問後，已更新前文釐清差異，但是該網站和岡薩雷茲都堅持，這兩個組織有關連，「都有共同的目標」。

積極為川普爭取非裔支持的前職業美式足球聯盟球星沃克8月24日在共和黨全代會視訊演說。（美聯社）

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