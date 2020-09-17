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    美國非裔平權運動BLM 背後有親中組織資金

    9月5日在奧勒岡州波特蘭市的非裔平權示威活動。（法新社）

    9月5日在奧勒岡州波特蘭市的非裔平權示威活動。（法新社）

    2020/09/17 21:19

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國各地抗議警方執法過當事件，常見非裔權益運動組織「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），「華盛頓時報」16日報導，由該組織共同創辦人加薩（Alicia Garza）所成立的「黑人未來實驗室」（Black Futures Lab）獲得美國的親中組織「華人進步會」（Chinese Progressive Association，CPA）資金，令人質疑中國對這項非裔平權運動的支持程度。

    報導指出，保守派智庫「傳統基金會」高級研究員岡薩雷茲（Mike Gonzalez）在政治新聞網站「每日訊號」（Daily Signal）披露這項關係，他向「華盛頓時報」表示，總部設於舊金山的華人進步會「向來是中國的宣傳者」，「我們知道他們與中國合作，在美國推動中國的立場」。

    成立迄今2年的「黑人未來實驗室」在其官網表示「是華人進步會出資支持的計畫」；中國官方和該會都未曾隱瞞對美國非裔平權運動的支持，曾讚揚這些示威活動，並且批評美國「種族歧視和警察暴力」。

    岡薩雷茲說，中國畢竟是美國的對手，會認為削弱美國社會和國家對其有利，但是一個與中國政府有密切關係的團體，提供資金支持加薩發起的倡議，又是另外一回事。

    「黑人的命也是命」現已拓展到全球，在加拿大、澳洲、歐洲都設有分部。另一名共同創辦人庫勒斯（Patrisse Cullors）曾形容她和加薩是「經過培養的馬克思主義者」；「黑人未來實驗室」提倡自由派政策和政治議程，與BLM平權運動以及其全球網絡（BLM Global Network）為合作夥伴，主張「反資本主義」、「權力大洗牌」。

    岡薩雷茲認為，由此看來，為什麼華人前進會會支持該組織，答案很清楚，「他們同樣渴望世界共產主義」。

    成立於1972年的華人進步會為非營利組織，不需要披露資金捐贈者，不過，根據美國獨立調查新聞組織ProPublica資料，該會2018年稅務資料顯示當年收入470萬美元，較前一年340萬美元增加百餘萬。該會時有與中國使領館合作進行之活動，包括服務中國僑民換發護照事務，以及2019年在波士頓、費城等地市政廳升中國五星旗，慶祝中國國慶，此事遭到當地香港、西藏社團和宗教團體抗議。

    9月間非裔平權運動在紐約抗議非裔男子普魯德（Daniel Prude）遭警套頭窒息致死事件，升起一幅美國非裔常用的非正式國旗。（法新社）

    9月間非裔平權運動在紐約抗議非裔男子普魯德（Daniel Prude）遭警套頭窒息致死事件，升起一幅美國非裔常用的非正式國旗。（法新社）

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