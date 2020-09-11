不只拜登親中 賀錦麗老公也賺中國財

美國民主黨副總統候選人賀錦麗（右）的律師夫婿任德龍（左）合夥之「歐華律師事務所」，與中國共產黨政府有業務往來。 （法新社檔案照）

2020/09/11 05:30

律師事務所多接中國國企生意

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國保守派媒體《國家脈動》（The National Pulse）近日踢爆民主黨總統候選人拜登的亞非裔女性副手賀錦麗之律師夫婿任德龍（Douglas Emhoff）靠中國生財，直指其合夥的「歐華律師事務所」（DLA Piper）接受多家中國國有企業委任，甚至驚見中國共產黨前官員出任顧問，與拜登之子透過中共牟利如出一轍。

透過中共牟利 跟拜登兒一樣

任德龍三年前加入「歐華律師事務所」成為合夥人，這是一家知名的跨國法律事務所，在逾四十國設有辦公室，一九八八年進軍香港，二○○二年投入中國市場，設在歐洲、美國部分大城的辦事處有中國業務部，與中國辦事處的歐華律師合作，為投資海外的中國企業提供戰略諮詢，「還為政府和公共機構提供法律意見。在中國，歐華的客戶類型包括國有企業」，也協助國際客戶在中國開展業務。

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騰訊也是事務所客戶

網站明確寫道，它曾為「中國南方航空」、「中國東方航空」、「中國招商局集團」（ＣＭＧ）等中國國有企業迎來訴訟、戰略投資勝仗或提供顧問服務，中國最大網際網路公司「騰訊」也是客戶之一。另一方面，歐華聲稱也和支持拜登的美國前國防部長柯恩所創國際戰略諮詢「柯恩集團」有「強大戰略夥伴關係」。

但《國家脈動》五日報導指出，歐華和柯恩集團進用中共高層，柯恩還多次訪中與中共官員會晤以開拓財源；若拜登十一月勝選，任德龍合夥的歐華與白宮拉近距離，中國當局恐進一步利用關係，點名賀錦麗難逃財務或利益衝突質疑。

報導指出，為了擴展中國業務，歐華與中共保持密切關係。例如香港辦事處合夥人楊大明為中國人民政治協商會議上海市委員會委員，另一位合夥人劉果萊則曾幫助來自中國的全球最大獨角獸企業「字節跳動」融資；位於上海辦事處的中國資深顧問趙菁，曾任中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會副秘書長。

任德龍為避嫌已請假

親民主黨的《紐約時報》八日也在報導中，擔憂任德龍可能拖累拜登選情。紐時報導雖未提及中國，但點名歐華客戶包括沙烏地阿拉伯、俄國與卡達等人權紀錄不佳國家，任德龍為避嫌雖已向歐華請假，但此舉恐怕不夠。

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