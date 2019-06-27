看懂美民主黨對中國態度 4大流派各有不同

2019-06-27 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府對中國態度強硬，由於美國總統大選選戰開跑，也讓外界好奇民主黨參選人如何看待美中議題，外媒整理民主黨參選人對中4大流派，有人力挺關稅戰，也有人認為不要誇大中國的威脅。

《BBC中文網》分析，美國民主黨總統參選人對美中關係的態度可分成「關稅戰力挺派」、「貿易戰反對派」、「戰略模糊派」、「勿誇大中國威脅派」。民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）與華倫（Elizabeth Warren）屬於「關稅戰力挺派」，對中國態度鷹派，桑德斯甚至認為要將中國列為匯率操縱國。

報導指出，參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）與哈里斯（Kamala Harris）屬於「貿易戰反對派」，他們認為關稅戰導致美國本土企業、產業受到傷害，但哈里斯同樣對強迫性技術轉移、保護知識產權立場強硬。

報導表示，華裔參選人楊安澤在外交議題上保持模糊，主張美國不要過度參與海外爭端，並說自己懂得中國人的思維，中國政府會願意與他對話。退伍美軍布蒂吉格（Pete Buttigieg）則認為關稅戰略失敗，但又稱中國對美國有所威脅。

最後是民主黨內民調第一的前副總統拜登（Joe Biden），他認為中國的威脅性被誇大了，中國體制內有巨大問題，不是美國的競爭對手，但他近期態度趨於強硬，同時批評川普對中國政策太過衝動，應聯合盟友打擊中國，而非關稅戰。

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