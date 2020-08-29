呼籲美國勿再對中國綏靖 陳光誠：全世界將萬劫不復

中國維權人士陳光誠（見圖）26日受邀參加美國共和黨全國代表大會，痛批「中共是人類公敵」，呼籲全球共同對抗中共；他27日受訪進一步指出，如果美國再對中共綏靖，全世界將萬劫不復。（彭博資料照）

2020-08-29 23:57:09

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國維權人士陳光誠26日罕見受邀參加美國共和黨全國代表大會，他痛批，「中共是人類公敵」，呼籲全球共同對抗中共；他27日受訪進一步指出，如果美國再對中共採取綏靖政策，全世界將萬劫不復。

綜合媒體報導，陳光誠26日出席共和黨全國黨代表大會，以英語發表近3分鐘演講，他表示，中共是人類公敵，不僅恐嚇自己的人民，也在威脅世界的福祉，美國必須用其自由、民主和法治的價值觀，集合其他民主國家，共同阻止中共的侵略。

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根據《美國之音》報導，陳光誠28日接受視訊專訪表示，他認為川普（Donald Trump）政府想要向全世界表明一個態度，「美國的綏靖政策一去不復返了」，他也痛批中共綁架政府和人民，用高科技「國家恐怖主義」讓人們恐懼、噤聲，在國際上則以滲透和收買的方式，破壞世界的自由秩序、民主價值和傳統文化。

陳光誠以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為例指出，「如果你不用自由去改變中共這個邪惡政權，中共邪惡政權就會用專制影響你的生活，再不覺醒就晚了，如果美國的綏靖政策再回來，不僅中國的民主，全世界將萬劫不復」。

陳光誠表示，他相信民主黨2012年的營救並非出於黨派立場，而是遵循「美國的立國之本、普世價值和自由人權」，揭露共產黨的罪惡本性是一個超越黨派的問題，「如果今天我收到民主黨的邀請，我同樣會拿著這個稿子，照講不誤，誰反共，我都支持」。

陳光誠說，「我個人覺得是美國人民救了我，是美國的價值救了我，是美國的自由之邦、英雄的故鄉給了我幫助」，一路走來，他相信，「人必須要有自己的價值理念」，不能退縮，不可動搖，「如果能被金錢就改變，那是非常可怕的，共產黨有的是錢」。

最後，陳光誠指出，只要中共在，大家就不會有安寧的日子，「早一天把共產專制政權這個人類歷史的毒瘤掃進歷史的灰燼，我們人類就早一天得安寧」。

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