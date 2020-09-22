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    金斯伯格辭世》美「司法女王」人生謝幕 為總統大選添變數？

    美國自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），在18日晚間病逝，享壽87歲。（美聯社）

    美國自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），在18日晚間病逝，享壽87歲。（美聯社）

    2020/09/22 15:25

    〔影音新聞／綜合報導〕美國自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），在18日晚間病逝，享壽87歲。金斯伯格是美國史上第二位出任最高法院大法官的女性，她畢生致力於倡導女權，也是美國自由派的代表性人物。她在大法官任內許多次的指標性判決，不只協助鞏固女權、擴大同志權與保障墮胎權，也在推動「美國民權聯盟」的女權計畫上貢獻良多。

    金斯伯格辭世後，美國總統川普表示，他將在本週末提名一位新的女性大法官人選，並堅持參議院應在大選前完成任命投票。此舉不只引來對手拜登的痛批，認為川普應該要尊重新的民意，等選後由新任總統提名，就連黨內也不挺，緬因州共和黨籍聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）就表示，川普應該暫停提名，她認為由新總統決定，對美國人民才公平。

    美國的大法官對幾次總統選舉，都具有決定性的影響，尤其這次川普、拜登兩人民調相近，若是未來出現選舉人票不分軒輊，要不要驗票的問題如果上訴到最高法院，川普將可能因為現在多提名的這一席大法官，而取得更大優勢。

    特別是在金斯伯格辭世前，最高法院的九位大法官已有五位保守派，若川普再提名一位保守派大法官，保守派將會取得6：3的絕對優勢，將可以決定許多，例如：墮胎權、LGBT（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender）、移民等重要的社會議題，未來在最高法院的判決，恐怕會變得更加保守。

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