軍情動態》奧地利下訂18架AW169M直升機 合約102.6億元

奧地利已與義大利李奧納多直升機公司簽署新台幣約102.6億元合約，下訂18架雙引擎AW169M直升機。圖為AW169M直升機。（擷取自李奧納多直升機公司官網）

2020/09/22 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕義大利李奧納多 （Leonardo）直升機公司打敗空中巴士（ Airbus）及貝爾（Bell）等集團，搶下奧地利近新台幣102.6億元大單，向奧地利提供18架AW169M直升機，預計自2022年夏季展開交付，並於2024年完成交付作業。

據《Defence Blog》報導，奧地利國防部長坦納（Klaudia Tanner）週一（21日）指出，奧地利已與義大利李奧納多直升機公司簽署近3億歐元合約（約新台幣102.6億元），下訂18架雙引擎直升機AW169M。

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《Defence Blog》指出，根據聲明，合約成本那有約3分之2的錢是用來支付直升機費用，而其他則是分攤到訓練、後勤、相關備件與新的基礎設施建置等，其中12架AW169M直升機會拿來執行任務，另外6架則用來訓練及執行次級任務。

新的直升機將會取代在奧地利機隊服役近50年的Alouette III型直升機，報導提及，AW169M直升機可以執行廣泛任務，包含部隊運輸、後勤支援、監視與偵察、特種部隊行動、指揮與控制、醫療後送、傷亡後送、搜救及人員救治等。

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