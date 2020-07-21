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    軍情動態》15架全都要了！ 印尼欲採購奧地利「颱風」戰機機隊

    印尼當局近期傳出有意收購奧地利空軍15架颱風戰鬥機機隊，圖為奧地利颱風戰機。（法新社）

    印尼當局近期傳出有意收購奧地利空軍15架颱風戰鬥機機隊，圖為奧地利颱風戰機。（法新社）

    2020-07-21 15:29:57

    〔即時新聞／綜合報導〕為讓印尼空軍持續現代化，印尼國防部已致信奧地利國防部，表達印尼欲採購奧地利15架颱風戰鬥機 （Eurofighter Typhoon），將奧地利要汰換的機隊全數買下，除此之外，美國國務院2週前亦批准向印尼軍售8架MV-22魚鷹傾轉旋翼機。

    《國防新聞》報導，印尼國防部部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）近期致信奧地利國防部長坦納（Klaudia Tanner），表示印尼當局有意收購奧地利空軍15架颱風戰鬥機機隊，普拉伯沃在信中提到，他希望藉由潛在的購買案，進一步將印尼空軍現代化。

    他也補充，他理解這項提案的「敏感性」，推測是與奧地利2002年採購「颱風」戰機爆發的爭議，那筆採購案的成本與效用一直以來都受到外界質疑，近年來，甚至有人指控這項採購案當時簽約涉及貪瀆。

    基於上述原因，奧地利於2017年決定從今年起淘汰颱風戰機機隊，並針對歐洲防空需求，尋求更有效和符合成本效益的方案，印尼除了要向奧地利購買颱風戰機機隊外，2週前美國國務院一批准向印尼軍售MV-22魚鷹傾轉旋翼機。

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