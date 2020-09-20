地中海颶風襲擊希臘 大片平原成湖泊釀2死

地中海颶風「雅努斯」登陸希臘釀洪災，卡爾季察的小鎮有一處醫療中心部分崩塌。（美聯社）

2020/09/20 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕被命名為「雅努斯」（Janus）的「地中海颶風」（Medicane）自18日重擊希臘西部和中部地區，大規模降雨釀成洪災，希臘當局表示，目前已有2人死亡，2人失蹤，目前暴風圈已移往大雅典地區。

綜合外媒報導，暴風雨自18日席捲希臘，從伯羅奔尼撒半島（Peloponnese ）西部到伊奧尼亞群島（Ionian isles）爆發大規模的洪災，部分地區停電。希臘中部的塞薩利（Thessaly）市中心災情嚴重，樹木被連根拔起、橋梁倒塌、道路被封鎖，僅在城市卡爾季察（Karditsa）就有5千處房屋被洪水淹，希臘政府也在18日宣布進入緊急狀態。

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卡爾季察是希臘最大的平原之一，暴雨導致該地區變成大片湖泊，高速公路被洪水淹沒、農田變成泥潭，小鎮內更有一處醫療中心部分崩塌。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，政府將向受災地區提供經濟援助，並強調，目前的首要任務是挽救當地居民性命。

消防官員表示，塞薩利的洪災已造成2人死亡，救難人員在接近南部城市法爾薩拉（Farsala）一處被洪水淹沒的房屋中，發現一名婦人，在卡爾季察也發現一名63歲男子的屍體。官員也補充，目前仍在搜索兩名失蹤者。

暴風圈在19日轉往大雅典地區，當地目前尚未傳出嚴重災情，往返雅典和北部大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）的火車已暫停營運，氣象專家預測，氣旋將向東南移動，往克里特島（Crete）方向前進，預計不會直接影響首都雅典。

據報導，地中海形成的氣旋，在1995年首次被希臘紀錄，近年出現的頻率上升。「雅努斯」可能成為有史以來強度最強的「地中海颶風」之一。

地中海颶風「雅努斯」帶來大規模降雨，希臘最大平原之一的卡爾季察成大片湖泊。（路透）

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