19歲少女喜赴朋友約！慘遭11男性侵後從6樓丟出慘死

索馬利亞98％的婦女面臨性暴力事件。圖為索馬利亞少女示意圖，非本新聞事件。（路透）

2020/09/19 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕知人知面不知心，千萬不要太相信他人。近來，索馬利亞（Somali）一名19歲少女法拉（Hamdi Mohamed Farah）與男性友人出門後失蹤，後來被人發現慘死路邊，生前遭到至少11名男子性侵，被丟出6樓身亡，目前已逮捕11名嫌犯。慘案一曝光，引發當地抗議活動，國會議員也發聲譴責。

根據《太陽報》報導，法拉當時接受1名男性友人邀約出門卻下落不明，經當地警方追查後，發現法拉至少遭到11名男子性侵，事後被丟出6樓身亡，目前已逮捕11名嫌犯，正在努力追蹤其他嫌犯，此案亦引發全國憤怒，許多抗議活動要求結束索馬利亞針對婦女的暴力文化，具有影響力的政治家也紛紛發聲，包括國會議員杜胡洛（Mustaf Sheikh Ali Duhulow），「我將不遺餘力的確保正義能被伸張」。

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報導提到，法拉剛完成高中學業，原本將在明年升上大學，沒想到發生憾事，當地參議員哈桑（Ilyas Ali Hassan）表示，這起案件已經違反伊斯蘭教法跟人權，宗教委員會主席也呼籲要從重量刑，聯合國人權事務高級專員蜜雪兒（Michelle Bachelet）則指出，希望索馬利亞政府重視針對婦女、孩童的暴力案件。根據兒童基金會的資料，索馬里98％的婦女面臨性暴力事件，包括性禽和切割女性生殖器官。

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