為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    19歲少女喜赴朋友約！慘遭11男性侵後從6樓丟出慘死

    索馬利亞98％的婦女面臨性暴力事件。圖為索馬利亞少女示意圖，非本新聞事件。（路透）

    索馬利亞98％的婦女面臨性暴力事件。圖為索馬利亞少女示意圖，非本新聞事件。（路透）

    2020/09/19 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕知人知面不知心，千萬不要太相信他人。近來，索馬利亞（Somali）一名19歲少女法拉（Hamdi Mohamed Farah）與男性友人出門後失蹤，後來被人發現慘死路邊，生前遭到至少11名男子性侵，被丟出6樓身亡，目前已逮捕11名嫌犯。慘案一曝光，引發當地抗議活動，國會議員也發聲譴責。

    根據《太陽報》報導，法拉當時接受1名男性友人邀約出門卻下落不明，經當地警方追查後，發現法拉至少遭到11名男子性侵，事後被丟出6樓身亡，目前已逮捕11名嫌犯，正在努力追蹤其他嫌犯，此案亦引發全國憤怒，許多抗議活動要求結束索馬利亞針對婦女的暴力文化，具有影響力的政治家也紛紛發聲，包括國會議員杜胡洛（Mustaf Sheikh Ali Duhulow），「我將不遺餘力的確保正義能被伸張」。

    報導提到，法拉剛完成高中學業，原本將在明年升上大學，沒想到發生憾事，當地參議員哈桑（Ilyas Ali Hassan）表示，這起案件已經違反伊斯蘭教法跟人權，宗教委員會主席也呼籲要從重量刑，聯合國人權事務高級專員蜜雪兒（Michelle Bachelet）則指出，希望索馬利亞政府重視針對婦女、孩童的暴力案件。根據兒童基金會的資料，索馬里98％的婦女面臨性暴力事件，包括性禽和切割女性生殖器官。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    奈及利亞卡杜納州修法通過：兒童強姦犯將被閹割並面臨死刑
    2020/09/18 12:21

    奈及利亞卡杜納州修法通過：兒童強姦犯將被閹割並面臨死刑
    女子在小孩面前被性侵 巴國總理嗆「公開吊死」不行就去勢
    2020/09/18 07:36

    女子在小孩面前被性侵 巴國總理嗆「公開吊死」不行就去勢
    關係複雜！國三少女網交嚐禁果 高雄、金門18人法辦
    2020/09/16 11:04

    關係複雜！國三少女網交嚐禁果 高雄、金門18人法辦
    鄰居超不安！性侵犯趙鬥淳將出獄回家 安山市長籲緊急立法隔離
    2020/09/16 10:43

    鄰居超不安！性侵犯趙鬥淳將出獄回家 安山市長籲緊急立法隔離
    國際今日熱門
    施壓中國勿虐待12名港青！ 國際特赦組織發連署一鍵就完成
    2020/09/18 18:31

    施壓中國勿虐待12名港青！ 國際特赦組織發連署一鍵就完成

    習近平上台後氣氛惡化 駐中記者：監控、跟蹤樣樣來
    2020/09/18 18:33

    習近平上台後氣氛惡化 駐中記者：監控、跟蹤樣樣來

    稱《BBC》資深編輯誤解中國 胡錫進趁勢宣傳「大外宣」
    2020/09/18 21:12

    稱《BBC》資深編輯誤解中國 胡錫進趁勢宣傳「大外宣」

    白宮：繼阿聯巴林後 還有5國考慮承認以色列
    2020/09/18 18:34

    白宮：繼阿聯巴林後 還有5國考慮承認以色列

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播