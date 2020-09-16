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    鄰居超不安！性侵犯趙鬥淳將出獄回家 安山市長籲緊急立法隔離

    安山市長尹和燮致信南韓法務部長秋美愛（圖左2），籲請緊急立法針對性犯罪者的《保護收容法案》，以繼續對趙鬥淳採取隔離措施。（歐新社）

    安山市長尹和燮致信南韓法務部長秋美愛（圖左2），籲請緊急立法針對性犯罪者的《保護收容法案》，以繼續對趙鬥淳採取隔離措施。（歐新社）

    2020/09/16 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓2008年12月發生「趙鬥淳（조두순，或譯趙斗淳）事件」，前科累累的兇嫌趙鬥淳極其殘忍地性侵並嚴重傷害8歲女童，點燃南韓社會怒火。趙鬥淳事後被處12年有期徒刑，但將在今年12月13日刑滿出獄，傳其出獄後將回原住處京畿道安山市生活，居住地鄰近受害者家，使此案再度引起大眾關注。對此，安山市長尹和燮籲請南韓法務部緊急立法針對性犯罪者的《保護收容法案》，以繼續對趙鬥淳採取隔離措施。

    根據《韓聯社》報導，趙鬥淳7月曾表示，出獄後將回到京畿道安山市住處定居，其住家距離被害者住家不到1公里，引發受害者父母與當地居民不滿；對此，尹和燮致信南韓法務部長秋美愛，要求緊急制訂有關性犯罪者的《保護收容法》，該法主要內容對兒童實施性犯罪犯做出相關規範，使其出獄後也需在保護收容設施接受管理和監督，並與社會隔離。

    《保護收容法》於2015年4月9日首次由法務部提交國會，但未能在南韓第19屆國會任期內解決，此案隨著國會任期結束而被廢棄；法務部在2016年10月31日對第20屆國會再次提起立法準備，但因國家人權委員會和企劃財政部等部門的反對未能實現。

    儘管第20屆國會有10名議員提出制定《保護收容法》，但2018年9月該案提交法制司法委員會以來，司法委始終未對其進行討論，使該案在今年5月底再隨國會任期結束而遭廢棄。

    根據《韓聯社》報導，安山市計劃在趙鬥淳出獄後對其實施1對1電子監督裝置、限制飲酒等措施，安山保護觀察所也將監督人員人數增至4人。

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