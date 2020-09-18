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    森喜朗二度率團訪台 多名團員升官猶有神力加持

    日本前首相森喜朗率領「日本弔唁故李前總統訪台團」，今天下午拜會完蔡英文總統後，到台北賓館追思李登輝前總統。（記者方賓照攝）

    日本前首相森喜朗率領「日本弔唁故李前總統訪台團」，今天下午拜會完蔡英文總統後，到台北賓館追思李登輝前總統。（記者方賓照攝）

    2020/09/18 22:44

    〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本前首相森喜朗相隔1個月二度率弔問團訪問台灣，不只極為少見，而且兩次分別代表了日本兩任首相安倍晉三和菅義偉，可說是歷史奇蹟。而且上次訪台的團員中除了岸信夫被任命為防衛相之外，中山泰秀也被起內為防衛副大臣，這次預定訪台成員也有多人將任高官而臨時取消，「中獎率」極高。

    由於日本兩次訪台弔問團都是由跨黨友台國會議員聯盟「日華議員懇會」召集，所以上月9日首次「出團」集合了各黨的成員，16名團員中有9名代表各黨的國會議員，包話日華懇會長古屋圭司、幹事長岸信夫等人。

    森喜朗第二次率團訪台，這次同行的國會議員僅有古屋圭司和眾議員牧島KAREN兩人，今天到機場送機駐日代表謝長廷表示，這次大概有3、4名團員臨時收到任命通知無法成行，其中除了岸信夫入閣擔任防衛相之外，還有人擔任副大臣或輔佐官。

    至於台灣民眾期待安倍訪台一事，謝長廷表示，安倍是因健康問題請辭，現在也不便邀他訪台，但會當面向他表達敬意。

    雖然少了岸信夫和很多台灣民眾期待的前首相安倍晉三，但訪台團的盛情不減。其中牧島KAREN是自民黨內定的青年局長，也是該黨史上首位女性青年局長，青年局是自民黨重要「對台窗口」，歷任局長出過包括安倍晉三在內5位首相，也被稱為「首相搖籃」。

    牧島本月初才以視訊參加台灣外交部國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇─2020亞太安全對話」，對台灣議題極為關心。

    據了解，原已發表將同行的成員中山泰秀，早就做好核酸檢測，未料在出發前一天確定將出任防衛副大臣，臨時取消同行。

    中山泰秀是自民黨外交部會會長，今年七月他為抗議中國在釣魚台海域擴權，以及香港強行實施國安法，向政府提案取消邀請習近平以國賓身分訪日，被視為是自民黨的反中大將。

    菅義偉這次任用的防衛相岸信夫、副防衛相中山泰秀，還有防衛政務官大西宏幸，均是有名的親台派。這種人事安排似乎不能視為偶然。

    對於岸信夫入閣後，中國馬上發言施壓一事，謝長廷表示，他相信友台的感情不會因為職位就改變。他也期待台日關係在菅義偉政府下能更往前發展。

    日本前首相森喜朗率領「日本弔唁故李前總統訪台團」，到台北賓館追思李登輝前總統。（記者方賓照攝）

    日本前首相森喜朗率領「日本弔唁故李前總統訪台團」，到台北賓館追思李登輝前總統。（記者方賓照攝）

    日本前首相森喜朗率領「日本弔唁故李前總統訪台團」，到台北賓館追思李登輝前總統。（記者方賓照攝）

    日本前首相森喜朗率領「日本弔唁故李前總統訪台團」，到台北賓館追思李登輝前總統。（記者方賓照攝）

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