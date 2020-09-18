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    武漢肺炎》鬆綁禁令 南韓擬放寬教會禮拜入場人數

    韓國政府研擬自20日起調整首都圈教會禮拜堂入場的容納人數，從20人放寬至50人。（歐新社）

    韓國政府研擬自20日起調整首都圈教會禮拜堂入場的容納人數，從20人放寬至50人。（歐新社）

    2020/09/18 20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國首都圈加強版防疫措施日前「下調」，韓國政府研擬週日（20日）起，首都圈近2萬5000處教會禮拜堂，容納人數超過300人以上者，入場人數從20人放寬至50人。

    《韓聯社》報導，韓國許多城市爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，與教堂禮拜活動群聚有關，因此南韓政府自8月中旬起下令，暫停教堂的線下禮拜、聚會活動等，不過此舉也引發部分宗教人士的不滿。

    韓國政府為與宗教界取得共識，與7大宗教團體多次協商，於今（18）日取得共識，20日起，首都圈近2萬5000處教會禮拜堂，容納人數超過300人以上者，入場人數從20人放寬至50人，容納未達300人的禮拜堂入場人數仍限制在20人。

    韓國政府表示，在禮拜堂內進行的視訊禮拜不限次數，但每次禮拜間仍必須進行室內消毒，也應維持禁止密集接觸等規定。

    韓國政府統計，截至韓國時間18日凌晨0時（台灣時間17日晚上11時），單日確診新增126人，累計確診2萬2783例，死亡累積377例。

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